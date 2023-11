Preminuo basist jednog od najpoznatijih britanskih rock bendova iz 90-ih

Pete Garner, bivši basist engleskog rock benda The Stone Roses, preminuo je u 62. godini.

Glazbenik je bio izvorni basist manchesterskog benda, ali je napustio grupu 1987. da bi radio u glazbenoj trgovini HMV jer se, kako je rekao, nije osjećao dostojnim biti u grupi. Uzrok njegove smrti nije potvrđen.

Frontmen Stone Rosesa Ian Brown potvrdio je vijest na X-u rekavši da je 'malo tko volio glazbu toliko' kao Pete.

- Bili smo mladi punk rockeri kad smo se upoznali '77. Malo je njih voljelo glazbu kao Pete. Bio je nenadmašan, glazbenik starog kova, istaknuo je Brown.

Pete se pridružio Ianu i Johnu Squireu u njihovom bivšem bendu The Patrol 1980., tri godine prije osnivanja The Stone Rosesa s ritam gitaristom Andyjem Couzensom i bubnjarom Simonom Wolstencroftom. Garner je iz benda otišao 1983., kada ga je zamijenio Rob Hampson.

Četiri godine kasnije i on je napustio Stone Roses, a bas je preizeo Alan 'Reni' Wren Grupa se počela raspadati kada je Reni otišao iz benda u travnju 1995. uoči svjetske turneje. Unatoč izvrsnim kritikama za "Second Coming", drugi i posljednji studijski album benda, John je također napustio Roses u ožujku 1996. Brown je u više navrata okrivio Squirea za propast benda, no bez obzira na svađe ponovno su počeli svirati 2012. godine i nastupali pet godina.

Bend je kasnije utjecao na druge izvođače, ponajviše na Oasis i The Verve. Pjevač Oasisa Liam Gallagher izjavio je da su oni bili prvi bend koji je vidio uživo i da je to što je vidio kako nastupaju utjecalo na njega da postane pjevač.Singl benda "This is the One" pušta se prije domaćih utakmica Manchester Uniteda na Old Traffordu od ranih 2000-ih.

