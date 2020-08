Lana objavila novi video: Pokazala lice bez šminke, skoro se rasplakala

#StvarnaJA / Jos mi nije jasno sto se od jucer dogodilo... Osim takve ljepote i zahvalnosti sto imam ovu poziciju i ovu mogucnost da na ovaj nacin pricam s vama i pomicemo kamencic po kamencic. Preko 50 000 vas je glasalo na mom storiju da zeli da napravim video na ovu temu, i evo ga. Link je u opisu profila. Ja sam vam emotivka. Sorry sto se raspekmezim kad su ovakve situacije.. Mogla sam izrezati i izbaciti to, ali eto.. to sam #StvarnaJA 🤷🏻‍♀️🙂 Pliz, pisite i dalje svoje price... 🙌🏼 Svatko od vas isto ima utjecaj, itekakav ❣️

