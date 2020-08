Tragičan kraj mlade zvijezde! Nakon teške traume okončala si je život u 23. godini

Svijet je obišla tužna vijest o tragičnoj smrti 23-godišnje Amerikanke Daisy Coleman koja si je, prema saznanjima tamošnjih medija, oduzela život. Prije četiri godine Daisy je hrabro progovorila o traumi koja joj se dogodila kad je imala samo 14 godina. Naime, u Netflixovom dokumentarcu Audrie & Daisy iz 2016. ispričala je kako je izgledalo kad ju je silovala grupa srednjoškolaca i šok nakon što nitko od njih nije bio osuđen.

Njeno tijelo pronađeno je nakon što je njena majka zamolila policiju da provjere je li dobro.

- Nikad se nije oporavila od toga što su joj ti dečki napravili, nije fer. Moje curice više nema - rekla je neutješno njezina majka za TMZ dodavši kako joj je kći bila najbolja prijateljica i nevjerojatna osoba. - Voljela bih da sam mogla na sebe preuzeti njenu bol - dodala je.

Coleman je u dokumentarcu iznijela tešku ispovijest kako ju je grupa srednjoškolaca 2012. napila i silovala u jednoj kući u Maryvilleu, Missouriju, a kroz istu traumu prošla je i njena prijateljica Audrie Pott, koja si je život oduzela u rujnu 2012. godine samo nekoliko dana nakon što su je silovali.

Foto: Instagram

Daisy je naime optužila Matthewa Barnetta, tada 17-godišnjaka, da ju je opio na kućnoj zabavi u siječnju 2012. dok je imala samo 14 godina. Jutro nakon toga, tvrdi njezina majka, pronašla ju je kako sjedi na trijemu mokre kose, u kratkoj majici i običnoj trenirci na prilično niskim temperaturama. Protiv Benetta su podigli optužnicu za kazneno djelo seksualnog napada, ali su slučaj svojevremeno ugasili te je tada njezina obitelj za to okrivila navodne lokalne političke veze koju je imala 17-godišnjakova obitelj.

On je tijekom suđenja priznao da je kriv za ugrožavanje djeteta, ali je tvrdio da je njihov spolni odnos bio uz Daisyn pristanak. Ovaj slučaj uzrokovao je brojne rasprave u Americi po pitanju broja prijavljenih slučajeva tinejdžerskih silovanja, kao i o sekundarnoj viktimizaciji i okrivljavanju žrtava nakon traume. Zbog silnih prijetnji i uznemiravanja nakon niza nesretnih događaja, Daisy i njezina obitelj odselili su iz Maryvillea.

Nakon emitiranja dokumentarca, tvrdnja šerifa Darrena Whitea posebno ju je uznemirila jer je inzistirao da su ona i Paige jednako krive kao i dečki koji su ih silovali, a mediji pišu kako je ekipi iz kamera u poruci napisao da obje lažu.

Foto: Instagram

Kada su prijavile silovanje suočavale su se s osudama sugrađana koji su tvrdili da je ona sama kriva za to što joj se dogodilo putem društvenih mreža, a na njenom plesnom tečaju ljudi su nosili majice s natpisima "Matt 1: Daisy 0".

Zbog cijelog iskustva, Daisy je osnovala neprofitnu organizaciju s ciljem prevencije seksualnih napada u školama imenom SafeBae (Before Anyone Else), a po saznanju tragične sudbine 23-godišnjakinje iz udruge su uputili pismo žalost.

- Imala je mnogo demona s kojima se suočavala i mnogi od vas znaju da zacjeljenje nije ravna i lagana staza. Borila se duže i jače nego što ćemo ikada znati - napisali su dodavši kako su slomljeni i šokirani njezinim preranim odlaskom te da je Daisy pomogla mnogim preživjelima i da bi sigurno voljela da su saslušani, voljeni i da imaju mjesto gdje mogu potražiti pomoć.