Lakše primam kritiku nego 'dobronamjeran' savjet

U nedjelju, 18. ožujka, počinje nova, peta sezona showa Nove TV “Tvoje lice zvuči poznato”. U 13 nastavaka osmero kandidata transformirat će se u najpoznatija imena domaće i strane glazbene scene, a jedna od natjecateljica je i Katarina Baban. Mladu Osječanku publika je zavoljela u seriji “Zlatni dvori”, u kojoj je pokazala glumački talent, a sada ćemo vidjeti i čuti onaj glazbeni...

Za nekoliko dana počinje show “Tvoje lice zvuči poznato”, jeste li dvojili trebate li sudjelovati ili ste odmah pristali?

Nisam se premišljala, oduvijek sam htjela biti dio showa tako da sam presretna što sam dobila priliku.

Kako je protekla prva transformacija i nastup?

Poprilično dobro s obzirom na to da smo probijali led. Bila sam uzbuđena i nestrpljiva te sam željela što prije stati na scenu. Koliko god da sam na sceni zbog glumačkog poziva, ovo mi je bilo novo iskustvo jer se velik dio nastupa temelji na pjevanju. Lako je pjevati pod tušem ili biti opušten na probi dok pjevaš, ali kada se otvore vrata lifta i imaš samo tu jednu priliku da pokažeš što si pripremio, nije lako. Moram priznati da sam imala tremu.

U prvoj ste emisiji Shakira, što je bilo najteže "skinuti"?

Shakiru volim otkad sam bila klinka tako da sam se oduševila kad sam je dobila. Nije mi je bilo teško skinuti baš zato što je dugo pratim pa je na neki način imam u malom prstu. Začudo sam glas dosta dobro skinula, teže mi je bilo s koreografskim dijelovima jer je ona specifična u pokretu i na kraju krajeva prepoznatljiva po trbušnom plesu i drukčijem plesnom izražaju, što nisam htjela zbrljati.

Kakav je osjećaj pogledati se u ogledalo i vidjeti nekog drugog?

Uz moj posao to nije rijetka situacija s obzirom na to da nekoliko puta tjedno igram različite uloge. No ove transformacije zaista su do kraja razrađene i ne možeš ostati ne zatečen kad shvatiš koliko sličiš nekom izvođaču. Što bi se reklo - ni vlastita mater neće me prepoznati.

Muški natjecatelji najčešće ističu da im je najgore hodanje u štiklama. Što je vama teško palo?

Mislim da će mi lijepljenje brade i dlaka najteže pasti. Nisam sigurna zašto, ali pripisat ću tome što to zna dosta potrajati. Dlake dolaze pred kraj, kad si već gotov s maskom, i taman kad pomisliš da je uskoro finiš, shvatiš da će lijepljenje dlaka uistinu potrajati. No ekipa iz sektora maske genijalna je i strpljiva tako da će s njima sve, sigurna sam, dobro proći.

Je li ovakav show glumcu izvrstan izazov s obzirom na to da ste u svakoj emisiji netko drugi?

Mislim da je glumcima lakše jer smo naviknuli skakati iz uloge u ulogu pa nemamo problema s time kad neka transformacija završi. Sutradan već počinješ raditi na drugom liku i zaboraviš prijašnju transformaciju.

Je li lakše glumiti lik iz mašte nekog pisca ili stvarnu osobu?

Hm, rekla bih da je slično. Lik iz mašte glumac kreira po intuiciji i uvijek ga nekim dijelom mora pronaći u sebi, što daje veliku slobodu, no s druge strane može se dogoditi da ti neki lik ne sjedne ili, kako mi znamo reći, “ne mogu ga naći”. Kad je riječ o stvarnoj osobi, nemaš previše prostora za manevriranje, takav je kakav je - na tebi je da ga što bolje skineš. Nema puno slobode i izmišljanja, no zato ti je sve otpočetka jasno i samo je pitanje vježbe.

Jeste li od kolega koji su se natjecali u prošlim sezonama zatražili pokoji savjet?

Samo cool i opušteno. To su svi rekli.

Glumite u kazalištu gdje publika daje sud pljeskom, ali na ovoj sceni žiri vam odmah izriče kritike. Javlja li se u takvim situcijama trema, strah?

Ne. Vjerujem da će, kako i na sceni, i ovdje biti svakakvih situacija - da ću dobiti lošije kritike za nešto za što sam mislila da sam odlično odradila, ali i obrnuto, nekada jednostavno drugi vide i pohvale nešto što ti nisi tako doživio i što misliš da si mogao i bolje, ali sve je to dio showa. Ljudima ne bi bilo ni zanimljivo gledati da nas stalno samo hvale.

Kako se inače nosite s kritikama? Stojički ih prihvaćate i iz njih učite ili ipak emocije prevladaju?

Htjeli priznati ili ne, svi smo mi osjetljivi na kritike, samo što se neki lakše nose s njima. Ako je kritika dobra i slažem se s njom, rado je uzmem u obzir i poradim na tome idući put, no ako mislim da je glupost i nema veze s mozgom, sjetim se bake koja je uvijek govorila - “kroz jedno uho uđe, na drugo iziđe”.

Takav stav imate samo u poslu ili i u privatnom životu?

I privatno sam takva. Čak mislim da lakše primim kritiku nego “dobronamjerne” savjete. Nekad bih radije da me netko iskreno popljuje nego da to upakirava u dobru namjeru. Drugo je kad to dolazi od prijatelja, onda uistinu poslušam i zamislim se nad tim.

U showu ćemo gledati i vašeg najboljeg prijatelja i kuma Matka Knešaureka. Olakšava vam što ste ponovno zajedno?

Uvelike mi to olakšava. Poznajemo se u dušu pa uopće ne treba ni objašnjavati zašto nam je lakše jedno uz drugo. Velik je privilegij i blagoslov u ovom poslu imati dobrog prijatelja.

Po čemu se ova suradnja razlikuje od one na seriji “Zlatni dvori” u kojoj ste utjelovili par?

Ondje smo igrali par i cijelo vrijeme bili skupa, ovdje je ipak svatko prepušten sebi. Nema puno partnerske igre, na sceni si sam pa pokaži što znaš. Potpuno je drukčije.

Svatko je prepušten sebi, no pomažete li si I ukazujete što bi se moglo bolje?

Uvijek! Bodrimo jedno drugo, ali si i ukažemo na neke sitnice koje smo možda previdjeli u pripremi točke. Ponekad je riječ o sitnici, no puno pomogne kad me on dobronamjerno upozori na nešto što bih trebala popraviti.

Ovo je natjecateljski show i cilj je biti najbolji. Jeste li beskompromisni u natjecanjima ili granice preko kojih nećete ići postoje?

Oduvijek sam bila jakog natjecateljskog duha i teško prihvaćam poraz. U društvenim igrama spremna sam na sve samo da pobijedim. No ovo je stvarni život i malo za promjenu odlučila sam smiriti strasti pa će mi ovaj show dobro doći u tome da se bolje naučim nositi i s lošijim rezultatima. Naravno da postoje granice, nikad se nisam vodila onom “gaziti i preko leševa”. Ne volim tu osobinu kod ljudi jer se zbog prevelike ambicije pretvore u strojeve za uništavanje.

Jesu li vaši roditelji, sestra i dečko vidjeli transformacije i kako su na njih reagirali?

Pokazala sam im neke fotografije jer ne mogu izdržati do prikazivanja tako da su svi moji većinom vidjeli kako je ispala moja prva transformacija. Nastupe, naravno, još nisu pogledali. Jedva čekam prvu epizodu i vidjeti njihovo iznenađenje mojim prvim nastupom.

Rekli ste da ste da u vašem poslu često pati privatni život. Kako ga ipak usklađujete s poslovnim?

Nikako. Šalim se, pati uvelike i prilično je teško biti angažiran na nekoliko projekata istodobno, ali mislim da od mene više pate svi moji. Znam biti toliko umorna da se samo ugasim te nisam raspoložena ni za što.

Dođe li do zasićenja?

Dođe, no to kratko traje. Nakon previše posla nastojim ukrasti vrijeme za odmor i doći k sebi.

Je li teško objasniti obitelji, prijateljima i dečku što sve podrazumijeva glumački život i obveze?

Ljudi koji nisu u ovom poslu ne mogu to nikad do kraja razumjeti. Kada počnem lagano ludjeti od obveza, svi kažu “uspori malo, ubit će te taj posao”. Upravo to je najteže objasniti. To nama nije posao nego način života. Sigurna sam da ću ista ostati i kad ostarim. Dokle god me noge budu služile, skakat ću po sceni i na neki suludi sadistički način uživati u tom stresu i adrenalinu.

Što se događa kada stres i adrenalin popuste?

Nastupi zasluženi odmor, ali i dosada vrlo brzo, barem u mom slučaju. Ne mogu dugo mirovati tako da mi je nekoliko dana sasvim dovoljno da se odmorim i nastavim u jednakom tempu.

Koliko vam je važna potpora bliskih osoba?

Bez potpore mojih najbližih ne bih nikamo dospjela. Kad mi je najteže, oni su tu, nekad ne moraju ništa ni reći.

Priželjkujete li se skrasiti poput svog kuma?

Ne znam zašto ljude uvijek to najviše zanima. Ne razmišljam trenutačno o tome.

Osim glume velika ste ljubiteljica mode i imate svoj modni brend. Koliko vremena odvajate za rad na novim kolekcijama?

Otkad snimam "Tvoje lice zvuči poznato", imam zaista malo vremena za to tako da sve radim na kapaljku, pomalo.

Mislite li da će dizajn u nekom razdoblju vašeg života moći zamijeniti glumu?

Mislim da neće nikada. Gluma je moja najveća ljubav i poziv koji sam odabrala još odmalena.

Paralelno uz "Tvoje lice zvuči poznato" pripremate i novu predstavu?

Radim na novoj predstavi u režiji Renea Bitorajca s tri drage kolegice - Csillom Barath Bastaić, Petrom Dugandžić te Iskrom Jirsak. Mislim da će se komad jako svidjeti publici i jedva čekam da ga odigramo.

Kada je premijera?

Nemamo još definiran datum premijere. Polako radimo i nećemo izlaziti sve dok ne budemo potpuno zadovoljni.