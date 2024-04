Kylie Jenner i Timothee Chalamet postat će roditelji? Obožavatelji primijetili jedan važan detalj

Poduzetnica Kylie Jenner i glumac Timothee Chalamet pronašli su se usred glasina da će postati roditelji zato što su njihovi obožavatelji po jednoj fotografiji zaključili da je poduzetnica i reality zvijezda u drugom stanju. Kylie je inače poznata po tome što često objavljuje i pokazuje svoju zavidnu figuru na društvenoj mreži Instagram, a u posljednje su vrijeme primijetili obožavatelji da joj je sadržaj na društvenim mrežama malo drugačiji.

Neki obožavatelji komentiraju da sve više objavljuje promotivan sadržaj, umjesto njezinih novih fotografija, piše The Sun. "Ponovno objavljivanje starih oglasa na Instagramu... Oh, na tragu sam joj...", "Ona želi veliku obitelj pa se ne bih nimalo iznenadio", pisali su obožavatelji na društvenim mrežama.

Ipak, ono što je potaknulo glasine je neobičan trenutak u kojemu je Kylie u trenirci i bez šminke, na sada izbrisanoj obiteljskoj fotografiji. Obitelj je fotografirana na sprovodu Karen Houghton, sestre Kris Jenner, koja je preminula prošlog mjeseca u 65. godini. "Kylie u prepoznatljivoj trudničkoj trenirci. Možda su je zato izbrisali", pretpostavili su obožavatelji na internetu.

Travis Scott reacts to Kylie Jenner being pregnant in deleted story😭 pic.twitter.com/s3plmzAJcA