Zavodnik kojeg obožavaju Hrvatice želi predstavljati San Marino na Eurosongu: Evo o kome je riječ

Slovenski pjevač Luka Basi godinama uživa status zvijezde u Hrvatskoj, gdje su mu njegov mediteranski pop zvuk, dalmatinski melos i hitovi na hrvatskom jeziku osigurali vrh top ljestvica. Upravo zato je mnoge iznenadila vijest da se prijavio na sanmarinski nacionalni izbor za Eurosong "Una Voce per San Marino" s pjesmom "Chicolo".

Put do srca hrvatske publike otvorio mu je duet "Nisam ja od jučer" s Joletom, koji ga je lansirao na domaću scenu. Od tada je nanizao brojne uspješne suradnje s hrvatskim zvijezdama, među kojima se ističu Lidija Bačić, Lana Jurčević, Marko Škugor i grupa Ljubavnici, ali i s regionalnom ikonom Nedom Ukraden. Te suradnje učvrstile su njegovu vezu s hrvatskom publikom i bile su, kako sam kaže, važne za njegov profesionalni razvoj.

S pjesmom "Chicolo" sada cilja na eurovizijsku pozornicu. Riječ je o modernoj i ritmičnoj skladbi koja zadržava njegov prepoznatljiv mediteranski prizvuk. - Priča sa San Marinom dogodila se potpuno neplanirano. 'Chicolo' nije nastao 'za Eurosong' i možda je zato sve ispalo tako spontano. Ne očekujem ništa, jer jedno je imati hit, a drugo je da eurovizijski tim 'klikne' na nešto što je potpuno drugačije - otkrio je Basi za portal Evrovizija.com.

Tko je zanosna članica žirija s Dore koja je zaludjela publiku? Mnogi neće vjerovati čime se inače bavi

Unatoč neizvjesnosti, reakcije obožavatelja na društvenim mrežama su, kako kaže, "lude" i daju mu vjetar u leđa. - Brojke su rekordne, sve je jako pozitivno, a dobivam puno ohrabrujućih poruka i entuzijazma. Uživam u ovoj priči i toj svojoj scenskoj personi koja je dio mene još otkad sam imao deset godina - zaključio je pjevač. Dok s nestrpljenjem iščekuje rasplet natjecanja, Basi ne zanemaruje ni privatni život. U sretnom je braku sa slovenskom pjevačicom Nastjom Gabor, s kojom ima dvoje djece, sina Taija i kćer Tiju.