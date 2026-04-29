Kraljica Camilla svojom izjavom zbunila Melaniju Trump, a evo o čemu je riječ

Posjet kraljevskog para Bijeloj kući posljednjih je dana jedna od glavnih tema, a sada je pozornost privukao razgovor kraljice Camille i Melanije Trump. Čitačica s usana Nicola Hicking tvrdi za Daily Mail da je otkrila o čemu su kraljica i Melania razgovarale tijekom državnog posjeta SAD-u. Sudeći prema njezinoj analizi, prvu damu zbunio je jedan izraz koji je kraljica upotrijebila, a koji zvuči "vrlo britanski" i teško ga je doslovno prevesti bez da izgubi smisao.

Camilla i Melania, obje odjevene u bijelo, zajedno su sjedile i tiho razgovarale, a tijekom tog razdoblja lagano je padala kiša. To je i kraljica u jednom trenutku komentirala i rekla: "Oh, prilično je mokro". Melania se na to nasmijala i odgovorila: "Svakako jest". Camilla je zatim, tvrdi Hicking, dodala: "Imat ćemo mokre stražnjice". Melania je, čini se, ostala zbunjena pa je kraljicu upitala što je rekla, ponovivši za njom: "Mokre stražnjice?".

Melanijina reakcija zapravo je prilično razumljiva. Camillina rečenica na engleskom je, prema tumačenju čitačice s usana, glasila "We’ll have soggy bottoms". Doslovno bi se to moglo prevesti kao "imat ćemo mokra dna", odnosno "imat ćemo mokre stražnjice", no izraz u britanskom kontekstu ima i dodatnu, pomalo komičnu nijansu.

Fraza "soggy bottom" široj je publici postala poznata zahvaljujući emisiji The Great British Bake Off, u kojoj se koristi za opis neuspjelog peciva, najčešće pite ili tarta čije je dno ostalo vlažno, gnjecavo ili nedovoljno pečeno. U britanskoj kulturi taj je izraz s vremenom postao prepoznatljiv, gotovo šala sama po sebi, osobito zato što istodobno zvuči kao komentar o hrani i kao blaga dosjetka o stražnjici.

Upravo je u tome vjerojatno nastao nesporazum. Camilla je, sjedeći na stolici dok je lagano kišilo, vjerojatno duhovito primijetila da će im se smočiti stražnjice. No upotrijebila je izraz koji Amerikancima ne zvuči toliko uobičajeno. U američkom engleskom za stražnjicu se češće kaže "butt", dok je "bottom" tipičniji za britanski govor i zvuči pristojnije, staromodnije ili formalnije.

Podsjetimo, prvi dan državnog posjeta Charlesa III Sjedinjenim Američkim Državama, ujedno i njegov prvi otkako je stupio na prijestolje, protekao je u znaku potvrđivanja "posebnog odnosa" između dviju zemalja. Ipak, uz svečani ton i diplomatsku uglađenost, nije nedostajalo ni suptilnih poruka upućenih američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Posebnu pozornost privukao je dar koji je britanski monarh uručio domaćinu tijekom svečane večere u Bijeloj kući, simboličan predmet s pažljivo promišljenom porukom. Dan je započeo susretom ispred Bijele kuće, a kako je odmicao, 77-godišnji kralj i dvije godine stariji predsjednik Amerike demonstrirali su srdačan odnos. Razmjenjivali su komplimente o zajedničkoj povijesti i kulturnim vezama, uz povremene šale koje su na trenutke imale i blago provokativan prizvuk. Vrhunac večeri bio je dar koji je Charles uručio Trumpu, veliko mjedeno zvono s ugraviranim predsjednikovim imenom, namijenjeno dugogodišnjem poznaniku s kojim dijeli više od dva desetljeća kontakata. Iako na prvi pogled skromnije od luksuznih poklona kakve su druge države darivale Trumpu, poput Katara i njegova Boeinga 747, ovo zvono nosi znatno dublju simboliku. Riječ je o povijesnom predmetu s britanske podmornice iz Drugog svjetskog rata, nazvane H.M.S. Trump, koja je imala važnu ulogu u osiguravanju pomorskih putova i jačanju savezništva u borbi protiv nacizma.

Kralj Charles, koji je i sam služio u Kraljevskoj mornarici, pojasnio je kako je podmornica odigrala ključnu ulogu u operacijama na Pacifiku, podsjetivši na snagu transatlantskog saveza koji je doveo do poraza Njemačke i Japana. Naglasio je da zvono predstavlja njegov osobni dar predsjedniku te dodao kako bi trebalo ostati trajni simbol zajedničke prošlosti i obećavajuće budućnosti dvaju naroda. U tom je trenutku ubacio i neočekivanu, suptilnu dosjetku: "Ako nas ikada budete trebali, samo pozvonite", rekao je, aludirajući na dugu tradiciju vojne i obavještajne suradnje između saveznika. Ta je opaska, međutim, nosila i dublji kontekst.

Nedavno je Trump kritizirao britanskog premijera Keir Starmer zbog suzdržanosti u vezi s američko-izraelskim vojnim angažmanom protiv Irana, pri čemu je podcijenio britansku mornaricu i njezine kapacitete. U tom svjetlu, dar s povijesne podmornice koja je nekoć štitila i američke interese može se protumačiti kao diskretan podsjetnik na zajedničku prošlost i doprinos Velike Britanije.

Kralj se u govoru osvrnuo i na nedavne izjave predsjednika, uz dozu britanskog humora: "Primijetili ste, gospodine predsjedniče, da bi Europa danas govorila njemački da nije bilo Sjedinjenih Država. Dopustite mi da dodam kako biste vi, bez nas, možda govorili francuski", našalio se, izazvavši smijeh okupljenih. Unatoč duhovitim i povremeno oštrim opaskama, govor je završio u pomirljivom tonu. Charles je istaknuo ključnu ulogu američkog vodstva u obnovi Europe nakon rata i obrani slobode, naglasivši da taj doprinos Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i on osobno, nikada neće zaboraviti.