Javila se Vlatka Pokos i otkrila veliku zanimljivost o Mili Kekinu: 'Živjeli smo u istom kvartu, uvijek sam imala taj osjećaj...'

Psihijatrica i saborska zastupnica Ivana Kekin te glazbenik Mile Kekin u skladnom su braku još od 2007. godine. Iako već godinama slove kao jedan od najprepoznatljivijih parova na domaćoj javnoj sceni, svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti. Upravo ta odmjerenost i diskrecija dodatno intrigiraju javnost, pa svaka njihova zajednička objava izaziva pojačan interes. Ivana u javnim istupima često naglašava koliko joj znači podrška supruga, ističući ga kao važan oslonac u zahtjevnom spoju politike i privatnog života. S druge strane, Mile se rjeđe oglašava o intimnim temama, no njihova međusobna povezanost jasno se očituje kroz rijetke, ali tople i iskrene trenutke koje podijele s javnošću. Upravo takav trenutak zabilježen je i nedavno, kada je Ivana na društvenim mrežama objavila romantičnu fotografiju na kojoj pozira uz supruga, držeći buket cvijeća. Fotografija odiše spontanošću i bliskošću, a mnogi su je doživjeli kao mali uvid u njihovu svakodnevicu. Objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija i komentara, pretežno ispunjenih komplimentima i riječima podrške. "Divni ste, zaista djelujete kao skladan i potpun par", "Sretno vam u životu, dragi ljudi", "Bravo, Ivana", "Samo tako nastavite", nizali su se pozitivni komentari pratitelja koji očito cijene njihovu autentičnost i međusobno poštovanje.

Posebnu pažnju privukao je komentar bivše pjevačice i voditeljice Vlatke Pokos, koja se prisjetila zajedničkih susreta iz prošlosti. "Draga Ivana, živjele smo u istom kvartu i glasale na istom biračkom mjestu u Krajiškoj. Uvijek sam imala dojam da me Mile smatra HDZ-ovkom. Inače, velika sam obožavateljica Hladnog piva", napisala je, unoseći dozu humora i nostalgije u komentare ispod objave. Njezin komentar ubrzo je izazvao dodatne reakcije korisnika, a Ivana joj je odgovorila jednostavno, emotikonima srca, čime je dodatno naglasila prijateljski i nenametljiv ton komunikacije.

Ovakve situacije pokazuju kako i rijetki uvidi u privatni život javnih osoba mogu izazvati velik interes, osobito kada su popraćeni dozom iskrenosti, topline i nenametljive komunikacije. Par Kekin tako i dalje uspješno balansira između javnog i privatnog, ostavljajući dojam stabilnosti i međusobne podrške koja nadilazi reflektore javne scene.