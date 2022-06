Kraljevska obitelj emotivnim fotografijama čestitala 40. rođendan princu Williamu

Britanska kraljevska obitelj poželjela je vojvodi od Cambridgea sretan 40. rođendan, podijelivši u utorak fotografije njegovih životnih prekretnica.

Na službenoj Twitter stranici kraljevske obitelji podijeljena je fotografija Williama kao novorođenčeta, nakon sveučilišne diplome, na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, kao spasilačkog pilota u helikopteru i na dan njegova vjenčanja s Kate, vojvotkinjom od Cambridgea.

👶 Prince William Arthur Philip Louis is the elder son of The Prince of Wales and Diana, Princess of Wales. He was born at 9.03pm on 21 June 1982, at St Mary’s Hospital, Paddington, London. pic.twitter.com/jjksxdtOVt

Ispod poruke u kojoj je pisalo "Sretan rođendan vojvodi od Cambridgea!", William je prikazan okružen s troje svoje djece, princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom, na fotografiji podijeljenoj za Dan očeva.

Naglašen je također humanitarni rad prijestolonasljednika, kao i njegov fokus na ekološka pitanja, mlade i mentalno zdravlje.

⛪ On 29 April 2011, Prince William married Miss Catherine Middleton at Westminster Abbey in London.



They were given the titles ‘The Duke and Duchess of Cambridge’ by The Queen on the day of their wedding. pic.twitter.com/3h4UJ66BQd