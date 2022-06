Matko Jelavić otkio kako se osjeća nakon infatkta: 'Nije bilo nikakvih pokazatelja, srušio mi se cijeli svijet'

Pjevač Matko Jelavić (64) gostovao je u emisiji ''Dobro jutro, Hrvatska'' i progovorio o svom zdravstvenom stanju nakon srčanog udara koji je doživio prošle godine. Matko se u emisiju uključio putem Skypea budući da se trenutno nalazi na Šolti gdje provodi ljeto svake godine, a otkrio je i kako se nakon dvije pandemijske godine vraća nastupima.

-Konačno je tome došao kraj. Imam puno planova i događanja, idem u Frankfurt, Kraljevicu...kazao je glazbenik i dodao kako nema sela u Hrvatskoj gdje nije nastupio.

-Proputovao puno toga, Australiju dvanaest-trinaest puta, ne znam koliko stotina puta Ameriku i Kanadu - ispričao je. Njegov najveći hit ''Majko stara'', kaže, preveli su na niz stranih jezika- na talijanskom ''Madre'', litvanskom i slovenskom, ali i na još dosta jezika, no kako kaže, ne zna on to pronaći.

Ranije je otkrio kako je zbog srčanog udara ''okrenuo ploču'', a sada je otkrio kako se i dalje pridržava novog načina života.

-Prošle godine su mi vrlo nenadano dijagnosticirali infarkt, nije mi bilo nikakvih pokazatelja da je to to. Kad su mi to rekli, cijeli svijet mi se urušio, prepao sam se, naravno. Promijenio sam prehranu, ponašanje, sad funkcionira sve. Kažu žene, ''Što je muškarac bez stentova?''- našalio se pjevač.

