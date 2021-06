Konačno otkriveno hoće li Meghan Markle doći u Englesku na veliko okupljanje kraljevske obitelji

Da je živa lady Diana Spencer bi prvog srpnja napunila šezdeset godina, a povodom njezinog rođenja britanska kraljevska obitelj priprema niz svečanosti kojima žele obilježiti sjećanje na tragično preminulu majku Williama i Harryja.

Prema dosadašnjim najavama upravo na njezin rođendan bit će postavljen i otkriven kip i to na njezinom omiljenom mjestu u vrtu palače Kensington. Naravno, bit će to prigoda i za okupljanje čitave obitelji koja posljednjih mjeseci nije baš u idiličnim odnosima. Britanska javnost upravo je zato danima spekulirala hoće li upravo ovaj događaj biti povod da se svi nađu na istom mjestu i, koliko je to moguće, izglade nesuglasice i probleme nastale nakon što su Harry i Meghan dali Oprah Winfrey bombastičan intervju.

Mediji pišu kako je čak kraljica pozvala i Harryja na privatan ručak, no hoće li do njega doći tek će se vidjeti.

Zasad je, čini se, samo sigurno kako će princ u Englesku putovati sam, a britanski mediji navode kako je Meghan, koja je nedavno rodila, najavila da neće poći s mužem.

Nedavno su princ Harry i vojvotkinja Meghan Markle svoju kćer predstavili kraljici Elizabeti. Djevojčica Lilibet Diana Mountbatten-Windsor rođena je 4. lipnja, a već je odradila važan sastanak u kojem je upoznala svoju prabaku i imenjakinju. Nova članica kraljevske obitelji već je u prvom tjednu svog života ušla u povijest kao prvo dijete viših članova kraljevske obitelji rođeno u Americi, a kraljicu je upoznala putem videopoziva. Izvor je za magazin People rekao da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa bili vrlo uzbuđeni i jedva su čekali podijeliti vijest da je njihova kći stigla. Par je ime djeteta prije rođenja podijelio s kraljicom, čiji je nadimak iz djetinjstva bio inspiracija princu i vojvotkinji. Lilino srednje ime uzeto je u čast Harryjevoj pokojnoj majci, princezi Diani. Ime ima i poveznicu s Meghaninom majkom Dorijom Ragland, koja je Meghan u djetinjstvu nazivala 'Cvijetom'.

Britanska vojvotkinja od Cambridgea Kate izjavila je nedavno da jedva čeka upoznati svoju novu nećakinju Lilibet, kćerku princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle. "Želim joj sve najbolje, jedva čekam da je upoznam što će nadam se biti uskoro", rekla je Kate novinarima pri posjeti školi u društvu prve američke dame Jill Biden, na marginama samita G7.

Kako će vijest o nedolasku američke glumice na obiteljsko okupljanje odjeknuti među svima njima, vidjet će se uskoro.

