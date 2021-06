Snimka pobudila sumnju da Mija Begović vodu iz bazena pušta u Mrežnicu, glumica nam to demantira i šalje dokaz

Od zabrinutog čitatelja smo dobili video na kojem je snimljena glumica Mia Begović dok ispušta vodu iz svog bazena, prema tvrdnjama čitatelja, u Mrežnicu i to mu je izazvalo sumnje kako nije u redu ovakav postupak. Nazvali smo glumicu Miju Begović i zamolili je za objašnjenje i otvoreno smo ju pitali je li istina da sadržaj vode iz svog bazena izljeva u Mrežnicu, odgovorila je kako to jednostavno nije istina te nam i sama poslala fotografije cijevi kojima čisti bazen.

Foto: Privatni album

- Normalno je da čistimo bazen, konkretno to radimo jedna gospođa i ja, ali nije istina da vodu izlijevam u Mrežnicu, pa od mene do rijeke ima tri reda kuća. Vodu putem tih crijeva izlijevamo iz bazena u šipražje koje se nalazi odmah preko puta moje vikendice, i tamo nema nikoga i ne vidim zbog čega bi to ikome smetalo. Ne vidim u tome nikakav problem, uostalom ta voda nije klorirana, tako da ovo čišćenje ispadne kao da perem terasu ili tepihe na njoj, što isto radim - kazala nam je Mia Begović koja je i na naš upit je li ju netko od susjeda kontaktirao i eventualno joj se požalio na to što radi rekla da nije.