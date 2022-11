Kolinda Grabar-Kitarović privlačila pažnju u muškoj Louis Vuitton košulji na kockice, a cijena joj je "prava sitnica"

Nakon što je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (54) jučer pokupila gotovo svu pažnju na utakmici Hrvatske i Kanade kada je za naše Vatrene navijala u narodnoj nošnji, danas se na utakmici Brazila i Švicarske pojavila u famoznoj muškoj košulji luksuznog brenda Louis Vuitton. Košulja je iz prošlogodišnje linije, a kreirao ju je dizajner Louis Vuittona i Off-Whitea Virgil Abloh, koji je nažalost preminuo prošle godine i to baš na današnji dan, a poznato je da je bio veliki zaljubljenik u hrvatski dres.

Košulja neodoljivo podsjeća na hrvatski dres s obzirom da ima crveno-bijele kockice na sebi.

Cijena joj je bila 1350 dolara kada je tek izašla, što je oko 9821 kunu, no s obzirom da je veoma brzo ponestalo, i s obzirom na to da je se više ne može kupiti na stranicama Louis Vuittona, može je se naći jedino na stranicama za preprodavanje, poput The RealReal ili StockX.

Na potonjoj stranici cijena posljednje prodane košulje bila je nešto malo više od 13.553 kuna, a sada je se može naći i za malo više od 9 tisuća kuna.

Košulja je rađena u muškim veličinima, no priznajemo da i na našoj bivšoj predsjednici izgleda sjajno!

