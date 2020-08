Kićo Slabinac u borbi za život! Nakon operacije srca nalazi se u komi

Slavonski glazbenik poznatih hitova "Inati se Slavonijo" i "Zbog jedne divne crne žene" Krunoslav Kićo Slabinac bori se za život u zagrebačkom KBC-u na odjelu intenzivne njege nakon što se podvrgnuo rutinskoj operaciji srca, upravo je objavio RTL. Naime, 76-godišnjak se nalazi u induciranoj komi nakon što je, kako izvještavaju, nešto pošlo po zlu iako ta operacija nije trebala biti komplicirana.

Nakon što je doznao o teškom stanju svog prijatelja i kolege, pjevač Duško Lokin jedva je progovorio s novinarima.

- Svi smo očekivali za par dana da će izaći i daće sve biti dobro i onda sam doznao od njegovog sina Ivana da se situacija ne odvija kako bi trebala. Danas sam doznao da je na respiratoru - ispričao je Lokin dodavši na kraju: "Kićo dragi, ja te čekam!".

- Nakon što su mu ugrađene premosnice, prve vijesti bile su dobre. No onda je krenulo po zlu - rekao je Kićin kolega glazbenik Željko Krušlin Kruška koji je na kraju priloga poručio Kići da se brzo oporavi i da će ga svi čekati.

Foto: Promo

Slavonac koji je već pet desetljeća na estradi o svom političkom angažmanu govorio je za Večernji list u prosincu prošle godine i tada se osvrnuo na Tuđmanov poziv u politiku.

- Predsjednik mi je odmah nakon prvih izbora ponudio da uđem u politiku, još 1990., a ja sam odbio, uz objašnjenje da će moja karijera u tom slučaju biti gotova jer kod nas, ako navijaš za drugi nogometni klub, rekao sam mu, smrtni si neprijatelj. Ponovio je poziv 1993. u Varaždinu, nakon izbora, opet sam ga odbio. Kada me 1995. Vladimir Šeks zvao u noći, kao prijatelj, da sutradan dođem k njemu na ručak jer mi mora nešto reći, pretpostavio sam o čemu je riječ i nije bilo smisla da ga triput odbijem. Dobio sam onda podršku i Šeksa i Branimira Glavaša. Karijera mi u to vrijeme nije baš dobro stajala – bio sam “persona non grata” u bivšem sustavu jer sam s ponosom isticao da sam Hrvat, pjevao sam u dijaspori pa su me sarajevski mediji proglasili klerikalcem i zabavljačem ustaške emigracije, a u novom sustavu nisam bio, valjda, dovoljno velik Hrvat - rekao nam je tada Krunoslav.