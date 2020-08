Njemu ništa ne fali! Grubnić ponovno privlači pažnju fotografijama s luksuznog putovanja

Marko Grubnić, popularno zvan Modni mačak, trenutno puni baterije na godišnjem odmoru u Istri gdje odmara u luksuznom hotelu, a sve je kao i inače zabilježio fotografijama na Instagramu. Njegov stil oblačenja nerijetko privlači pažnju pa je tako i ovog puta Marko učinio isto, a na licu mu se vidi da uživa u svakom trenutku svog odmora u ugodnom društvu.

Uz jednu od brojnih fotografija izdvojio je citat Oscara Wildea "Imam najjednostavniji ukus. Uvijek sam zadovoljan najboljim", a s njim su se mnogi složili nakon niza slika na kojima ponosno pozira i uživa ispijajući koktele te naglašavajući zaručnički prsten.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marko je početkom godine iznenadio javnost najavom kako se namjerava oženiti. Budući da je vjenčanje bilo najavljeno u inozemstvu, korona mu je malo poremetila planove, pa je morao pomaknuti datum. Za In Magazin je najavio i kako bi vjenčanje trebalo izgledati. Nakon što je objavio sretne vijesti početkom srpnja, među prvima mu se javila Maja Šuput, a uz nju Sonja Kovač, Matija Vuica i druge poznate osobe.

Grubnić je na Instagramu objavio fotografiju zaručničkog prstena optočenog smaragdima i dijamntima, a pozirao je uz stol prepun crvenih ruža, te je nazdravio šampanjcem. - Samo je jedna sreća u životu. Voljeti i biti voljen. Rekao sam da. To je više od ljubavi - napisao je Marko pokraj fotografije.

Foto: Instagram

- Ja sebe vidim, ne znam da li baš u bijelom, ali u jako svijetlom, jako prozračnom, neformalnom. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir-mašnu. Vrlo vjerojatno ne, jer je to nekako naša želja da vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to - kazao je Grubnić koji je odmah dobio brojne čestitke prijatelja.