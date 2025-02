Kanye West opet ima 'žutu minutu': 'Antisemitizam su izmislili židovi, a Bianca ne može raditi sve što želi'

Kontroverzni i slavni reper Kanye West nedavno je otkrio da mu je dijagnosticiran autizam. Iako mu je ranije postavljena dijagnoza bipolarnog poremećaja, njegova 30-godišnja supruga Bianca Censori izrazila je sumnju u to te ga potaknula da potraži drugo stručno mišljenje. "Rekla mi je da joj se ne čini da sam bipolaran i nagovorila me da odem liječniku. Ispostavilo se da imam autizam", izjavio je 47-godišnji reper. West tvrdi da sada bolje razumije svoje ponašanje. Prisjetio se 2018. godine, kada je nosio kapu s natpisom "Make America Great Again" i javno podržavao Donalda Trumpa. "Nosio sam tu kapu jer mi se Trump generalno sviđa. A kada su mi ljudi rekli da to ne radim, samo sam se još više držao te odluke. To je moj problem", objasnio je.

Dodao je da ima sličnu reakciju i kada mu obožavatelji sugeriraju da bi trebao objaviti novi album. Kaže kako uvijek postupi suprotno i priznaje da je izrazito tvrdoglav. "Jako mi je teško jer mi je autizam dijagnosticiran tek u odrasloj dobi. Ne mogu kontrolirati svoj bankovni račun i ono što objavljujem na Twitteru", priznao je.

Njegove riječi dodatno su potvrdile i njegove današnje objave na društvenoj mreži X, koje su izazvale veliko negodovanje javnosti. West je ponovo, u narodu rečeno, imao "žutu minutu", objavljujući izjave koje su mnogi okarakterizirali kao uvredljive i kontroverzne. Među njima su bile i tvrdnje poput: "Židovi zapravo mrze bijelce i crnce", "Bijelci su rasisti", "Ne znam što znači antisemitizam, to je neko sranje koje su izmislili Židovi da bi se zaštitili", "Dajem punu podršku Puff Diddyju", "Jedino mi je stalo do sebe" te "Imam dominaciju nad svojom suprugom, a ona je s milijarderom. Zašto bi ona slušala vas propale i bankrotirane debile?".

Westove izjave ponovno su podigle buru, posebice nakon njegovog pojavljivanja na dodjeli Grammy nagrada sa suprugom Biancom Censori, čija je gotovo potpuno prozirna odjevna kombinacija izazvala skandal. Nakon toga, reper se oglasio na društvenim mrežama kako bi odgovorio na kontroverze koje su uslijedile, prenosi LADbible. Na svom Instagram profilu objavio je postove koji su ubrzo izbrisani, u kojima je optužio bivšeg CNN-ovog voditelja Dona Lemona da je pokrenuo glasine kako su on i supruga bili prisilno udaljeni s ceremonije. "Ovo je glupost koja je pokrenula priču da smo Bianca i ja izbačeni s dodjele Grammyja. Tri desetljeća ulaganja u glazbu i uvijek me ovako je***", napisao je West.

Lemon je brzo reagirao, demantirajući reperove tvrdnje i naglasivši da nije pokrenuo nikakve glasine, već da je zapravo ispravljao dezinformacije o njihovom odlasku. "Prvo, Kanye... Ye, kako god se sada zoveš. Nisam započeo nikakvu glasinu o vašem izbacivanju s Grammyja. Zapravo sam je ispravio", izjavio je Lemon u video odgovoru na Instagramu. Više izvora bliskih organizaciji Grammyja potvrdilo je da West i Censori nisu bili izbačeni s dodjele nagrada. Umjesto toga, par je dobrovoljno napustio događaj nakon fotografiranja na crvenom tepihu. Nisu prisustvovali samoj ceremoniji, ali su kasnije viđeni na after partyju.

Pokazalo se da je cijeli incident bio pomno isplaniran marketinški potez. Dan nakon ceremonije, West je najavio lansiranje nove Yeezy kolekcije ženske odjeće, u kojoj je prvi komad identičan onome što je Bianca nosila na after partyju Grammy nagrada. Reakcije na ovaj potez bile su podijeljene. Dok su medijski stručnjaci kritizirali stunt kao "neprimjeren" i "očajnički", društvene mreže preplavili su negativni komentari. Mnogi su izrazili zabrinutost zbog potencijalno kontrolirajućeg ponašanja Westa prema supruzi, dok su drugi ovaj potez vidjeli kao još jedan dokaz njegove nepredvidivosti i sklonosti kontroverzama.

