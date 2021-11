Kandidat izbacio iz takta i preplašio Maju Šuput koja je pobjegla s pozornice: 'Ja sam sad loše'

Uznemirujući nastup mentalista Antonija Mitra iz Posušja posebno je preplašio pjevačici i članicu žirija Maju Šuput u Supertalentu. Naime, Mitar je preplašio gledatelje, ali i druge članove žirija svojom točkom. Sam je kazao kako nije siguran vidi li se u finalu nakon što je izvede.

"S današnjom točkom nisam siguran da li se vidim u finalu jer ono što sam pripremio mnogima se neće svidjeti zato što bit će dosta strašnih elemenata pa ovisi kako će ljudi reagirati. Strah je zapravo iluzija, strah ne postoji, ljudi kreiraju strah u svojoj glavi, ljudi se uvijek ili često zamrznu, a onda odluče da li će se boriti ili bježati od straha", kazao je Antonio.

"Što više budete slušali moj glas bit ćete sve opušteniji i opušteniji. Svaki put kad osjetite dodir bilo gdje sa desne strane vi ćete dignuti desnu ruku i spustiti je dolje, svaki put kad osjetite dodir s lijeve strane vi ćete dignuti lijevu ruku i spustiti je dolje. Opustite se i fokusirajte se na dodir", započeo je točku ovim riječima Mitar.

Na pozornici su mu se pridružili Maja Šuput i glumac Igor Mešin.

Mentalist je uzeo strašnu lutku, te svaki put kada bi joj dignuo ruku u zrak, isto bi učinio i Mešin.

Kada je krenuo pokazivati točku na Šuput, dodirivao ju je, a svaki dodir bi osjetio i Mešin, članove žirija to je posebno šokiralo-

Igor je nakon toga napustio pozornicu, a Antonio je zamolio Maju da mu posudi mobitel, te da upali diktafon. Kazao je kako će postaviti nekoliko pitanja duhovima, kako bi vidio vidio hoće li netko odgovoriti.

Za vrijeme preslušavanja snimke čuli su se zvukovi kojih nije bilo tijekom snimanja, ali i Majino ime. Pjevačicu je to sablaznilo, pa je napustila pozornicu.

"Iskreno, užasno mi je žao što si me pozvao na pozornicu jer mene je ovo baš prestrašilo, ne sviđa mi se ni to s Mešinom, ni to s lutkom, to izgleda spooky, ni duhovi, ni prizivanje mrtvih, iskreno mi je žao što si me pozvao. Ljudi koju su umrli trebaju biti tamo gdje jesu, ja se ozbiljno toga bojim, i ne zanima me je li ovo ispalo dobro ili ne, ja sam sad loše i ne osjećam se dobro" komentirala je Šuput nakon točke, a nadovezala se i Martina Tomčić:

"Mislim da si prešao granicu dobrog ukusa i dogovornosti s obzirom na talent koji posjeduješ. Imati talent znači imati i određenu dozu odgovornosti koju posjeduješ. Imati talent u životu znači imati odgovornost. Ti svoj talent nisi koristio na adekvatan način, svojim talentom nisi učinio nikoga od nas sretnim, možda si ti sretan jer si uspio izazvati neku reakciju, ali za mene ovaj nastup naprosto nije dobar".

Janko je kazao kako se ne slaže s kolegicama, te da Antonio očito ima talent dok je Bilman priznao da je uspio izazvati strah kod njih.

"Bilo mi je izuzetno napeto, ja nemam pojma o ljudskom umu, ali rekao bih da je izuzetno moćan i izuzetno nemoćan. Ovo je veliki talent jer si uspio kod nas izazvati strah i reakcije, za mene si ti itekakav mentalist", zaključio je.

