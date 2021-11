Izgleda bolje nego ikada! Sandra Perković pokazala savršenu figuru, pratitelji oduševljeni: 'Prekrasna si'

Naša proslavljena atletičarka Sandra Perković (31) izgleda bolje nego ikada, a obožavatelje na društvenim mrežama redovito razveseli fotografijama za koje dobiva brojne komplimente.

Sandra je sada otkrila kako provodi vikend, a na novoj fotografiji pozirala je u uskom sportskom kompletu koji je istaknuo njezinu savršenu figuru i isklesano tijelo. U ruci je držala čašu vina te je s cvijetom u kosi oduševila mnogobrojne pratitelje koji su joj uputili brojne komplimente.

"Lutko", "Uvijek vatrena", "Ikona", "Kraljica", "Predivna si", "Top", "Sandra boginjo", "Lijepa", "Ljepota, prekrasna si", samo su neki od komentara pratitelja.

Inače, Perković u posljednje vrijeme objavljuje fotografije s odmora. Prvo je svojim pratiteljima pokazala da s dečkom i trenerom Edisom Elkasevićem odmara u Dubrovniku, a zatim je dijela svoje fotografije s nepoznate lokacije.

Sandra i Edis upoznali su se 2012. godine, a prije nego što je postao njezin trener i sam je bio uspješan sportaš- bacač kugle.

- Svi se pitaju tko je to misteriozni trener, 'čovjek iz sjene', čovjek kojem dugujem sve zasluge. Koji ima znanja, strpljenja, želje i motiva da iz dana u dan budemo sve bolji. To je on, moj trener i životni partner Edis Elkasević. Naša ljubav zaključana je visoko, visoko, da ju sve nesreće i nevolje zaobiđu i da ju samo Anđeli čuvari mogu čuvati- napisala je ispod jedne objave atletičarka.

- To što mi je trener i životni partner je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ- otkrila je svojedobno Sandra.

