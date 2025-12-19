Naši Portali
BILA JE TO ZIMA 1961.

Hari Mata Hari ima zanimljivu priču iz rodilišta: Otac je mene doslovce strpao u vreću i odnio u strahu

VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 20:30

Prisjetio se u istom intervju i kako je izgledalo njegovo djetinjstvo u Sarajevu u kojem su odrasli brojni poznati glazbenici

Bosanskohercegovački pjevač Hari Mata Hari, pravog imena Hajrudin Hari Varešanović, jednom je prilikom ispričao zanimljivu priču o svom rođenju i o tome kako ga je otac "ukrao" iz rodilišta tog hladnog siječanjskog dana.  - Rođen sam 16. siječnja 1961. godine kao drugo dijete oca Reufika, mehaničara, i majke Zlate, koja je radila kao blagajnica. Najzanimljiviji događaj u mom djetinjstvu vezan je za moje rođenje, jer me je tata ukrao iz bolnice. U Sarajevu je te godine bila izuzetno jaka zima. Novorođena djeca su masovno počela umirati jer grijanja u bolnici nije bilo. Otac je donio mami naranče, a mene je doslovce strpao u vreću i odnio u strahu da ne umrem od hladnoće. Stigao sam tako na zanimljiv način u topli dom – prenosi Express.ba Harijevu priču o rođenju i kako ga je otac spasio iz hladnog rodilišta. U nastavku razgovora prisjetio se i kako je izgledalo njegovo djetinjstvo u Sarajevu u kojem su odrasli brojni poznati glazbenici.

- Odrastao sam u predgrađu Vratnik, koje je uvijek bilo srce Sarajeva. Tu su rođeni i Goran Bregović, Emir Kusturica, Zdravko Čolić i Dino Merlin, a djetinjstvo pamtim kao najljepše razdoblje života i esencijalnu sreću nepokvarenu materijalizmom. Inače, roditelji su osamnaest mjeseci stariju sestru Sabinu i mene tretirali kao vršnjake, tako da su nas odgajali u istom duhu, a zajedno su nas i šibali. Bio sam manje-više dobro dijete, iako sam bio nestašan i redovito se tukao sa sestrom. Roditelji su me odgajali da budem samostalan, slobodan i skroman. Ponekad me te osobine nerviraju, jer mi fali nekih ekstrema u karakteru, ali sam s druge strane i ponosan na njih – ispričao je pjevač kojeg će publika u Hrvatskoj imati priliku slušati sljedeće godine na koncertima koje će održati u Split i Zagrebu. 

Hari Mata Hari obilježava 40 godina karijere, a veliki jubilej obilježit će dvama posebnim koncertima. Povodom Dana žena, 8. ožujka nastupit će u Splitu, dok će samo šest dana kasnije, 14. ožujka, održati veliki spektakl u Areni Zagreb. Njegov trijumf u zagrebačkom Lisinskom još se prepričava – sva tri koncerta održana početkom ove godine rasprodana su u svega nekoliko dana, a interes je bio toliki da se tražio i četvrti termin. No zbog zauzetosti dvorane to nije bilo moguće, čime je još jednom potvrđeno da je glazba Hari Mata Harija i dalje među najtraženijima u regiji. 
showbiz krađa otac rodilište Hari Mata Hari

