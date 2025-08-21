Josipi je želja udomiti dijete, a Dubravko zbog viška kilograma ne može raditi posao koji ga ispunjava

Josipa ima 49 godina i dolazi iz Kostrene, a njezin život obilježila je uloga majke. Sada, kada su djeca odrasla, odlučila je napokon napraviti nešto i za sebe. Otkriva da se budi s bolovima i nezadovoljna sobom, a najviše je muči što je višak kilograma spriječio u mnogim željama i planovima - od igranja nogometa ili rukometa u mladosti do putovanja na kojima bi mogla pratiti ritam hodanja.

„Željela bih naučiti veslati kanu ili kajak, a velika želja mi je otići s djecom na putovanje izvan Hrvatske“, priznaje Josipa kojoj je obitelj najveći pokretač. Iako je zbog kilograma ponekad bila na meti uvreda, još veći strah od toga je pomisao da bi bolest mogla spriječiti njezinu igru s unucima u budućnosti.

Za svoje uzore navodi ljude koji su joj pokazali što znači borbenost i upornost - od Aline Pantseyeve i Irene Pušec do braće Sinković, čijoj se snazi i disciplini divi. Sama za sebe kaže da je uporna, strpljiva, osjećajna i uvijek spremna pomoći, a u budućnosti sebe vidi kao zdraviju i zadovoljniju ženu, spremnu ostvariti još jedan veliki san. „Želja mi je udomiti dijete“, kaže s osmijehom i vjerom da je sada pravi trenutak za novi početak.

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. „Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe“, kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti.

Osim što mu težina otežava kretanje; od penjanja po stepenicama, trčanja, pa čak i obuvanja cipela - nedostaje mu i energija da uređuje kuću i okućnicu. Ipak, najveći strah mu je bolest povezana s pretilošću. „Krajnje je vrijeme za promjenu nabolje. Volio bih ponovno osjetiti lakoću života“, kaže Dubravko kojem su inspiracija ljudi poput Željke Mateše i Janice Kostelić jer se divi njihovoj ustrajnosti i snazi.

Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu. „Nema više odgađanja", odlučno poručuje.