predivan komad

FOTO Lejla Filipović u haljini od 8 eura oduševila pratitelje: 'Ljepotice'

21.08.2025.
u 10:46

Midi haljina popularnog španjolskog brenda ima okrugli izrez i tanke naramenice, a ono što privlači najviše pogleda je efektni prorez sprijeda U gornjem dijelu haljina prati liniju tijela, dok se donji dio širi u suknju sa zaobljenim rubom.

Manekenka i bivša miss Lejla Filipović ovoga ljeta na svojim društvenim mrežama oduševljava svoje obožavatelje. Naime, Lejla oduševljava svojim modnim izborima, a ovoga puta ponovno pokazala kako izabrati predivan komad za malo novca.Lejla je na fotografiji uslikanoj u rodnom joj Dubrovniku pozira odjevena u haljinu prljavo bijele boje. Midi haljina popularnog španjolskog brenda ima okrugli izrez i tanke naramenice, a ono što privlači najviše pogleda je efektni prorez sprijeda U gornjem dijelu haljina prati liniju tijela, dok se donji dio širi u suknju sa zaobljenim rubom. Dodajmo i da je puna cijena haljine 25,95 eura, a na sniženju je možete naći već za 8 eura. 

Lejla je haljinu uparila s bež sandalama s remenčićima koje na prednjem dijelu imaju ukrasni cvijet. Izdanje je upotpunila prljavo bijelom torbicom brenda Polene. Riječ je o modelu imena Béri, koji krasi valoviti kožni reljef. Za svoju kombinaciju Lejla je dobila brojne komplimente, a najviše su se isticala srca. "Ljepotice", pisali su joj još.

Inače, Lejla oduševljava svojim ljetnim izdanjima, a nedavno je pokazala još jednu haljinu koja je vrlo priuštiva. Bivša miss nedavno se javila na svojim društvenim mrežama i podijelila fotografiju uslikanu na predivnom Stradunu, a osim najljepšeg Grada pažnju je privukla i Lejlina romantična haljina. Riječ je o pletenoj haljini s volanima i ažurom čiji gornji dio krase lepršavi volani. Haljina boje maslaca ima ravni izrez i tanke bretele i stvorena je za ljetne večeri. Dio je ponude popularnog španjolskog brenda i trenutačno je snižena na 15,99 eura.

Lijepa Lejla haljinu je uparila s bež sandalama s remenčićima koje na prednjem dijelu imaju ukrasni cvijet. Izdanje je upotpunila bijelom clutch torbicom, a kombinacija se jako svidjela njezinim pratiteljima. "Kakva haljina, kakav par", samo je jedan od komentara na objavu.

FOTO Lejla Filipović oduševila modnom kombinacijom! Izgledala je čarobno u haljini od samo 16 eura
1/9
Lejla Filipović showbiz

