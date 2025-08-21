Naši Portali
NIKAD SRETNIJA

Jelena Rozga otvoreno o vezi s Ivanom Huljićem: 'Naša ljubav je uvijek bila tu, a Tonči me ne zove snahom'

VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 09:12

Splitska pjevačica nakon nastupa u Crnoj Gori otvorila je dušu o ljubavi s Ivanom Huljićem, odnosu s njegovim ocem Tončijem Huljićem, ali i progovorila o estetskim zahvatima.

Naša pjevačica Jelena Rozga nedavno je pjevala u Crnoj Gori, a nakon nastupa novinarima je potvrdila da je ponovno u sretnoj vezi s glazbenikom Ivanom Huljićem. Iako su vijest prvi otkrili njezini susjedi, pjevačica im ne zamjera, no ističe kako privatni život voli čuvati za sebe. - Možda bih i ja rekla da sam vidjela nekoga. Nismo se mi krili. Samo ja ne volim privatno pričati o tome, volim to čuvati samo za sebe, volim živjeti što mirnije. Ne volim stalno iskakati, nikad nisam bila takva i već 30 godina funkcioniram tako pa to ne bih htjela mijenjati. Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se razdvojili, a sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji - izjavila je za srpski Blic. Želja za privatnošću odražava se i na njezin svakodnevni život, koji provodi opušteno, bez šminke, daleko od svjetala pozornice.

Iako svadbena zvona još nisu na vidiku, pjevačica mašta o jednoj posebnoj vjenčanici – onoj koju potpisuje Vivienne Westwood, a koju je nosila Carrie Bradshaw. - To je jedna od najljepših vjenčanica koje sam vidjela. Međutim, ona nije bila sretna pa sam pomislila, neću onda ni ja - našalila se. Obnovljena romansa s Ivanom nije promijenila njezin profesionalni odnos s njegovim ocem, Tončijem Huljićem, s kojim surađuje već tri desetljeća.

- S Tončijem se ništa nije promijenilo, i dalje jednako surađujemo. Jedino što sada dok ručamo pričamo o pjesmama  i na licu mjesta prolazimo kroz tekst - istaknula je, dodavši: - Ne zove me snaha, nego samo Jelena - kazala je uz osmijeh Rozga. Njezina profesionalnost i disciplina potječu iz ruske baletne škole, a ta disciplina vidljiva je i u brizi o izgledu. - Nisam opterećena kada netko napiše nešto ružno o mojim nogama, one su prave baletne. To je posljedica 12 godina baleta. Bitno je da se dobro osjećam u svojoj koži, a što će netko prokomentirati, to mi nije važno. Njegujem se i oduvijek jako pazim na svoju kožu. Ne idem na sunce već gotovo 20 godina, iako bih voljela dobiti malo tena, sa svojom svijetlom kožom to ne smijem. Odmah izgorim i onda me peče i nastaju problemi - priznala je.

Kada je riječ o estetskim korekcijama, Rozga zagovara umjerenost. Posebno je kritična prema trendu pretjerano uvećanih usana. - Kada vidim prelijepe djevojke s divnim crtama lica, ne razumijem zašto se unište. Mogu reći, ne da nije lijepo, nego da je nakaradno. Stvarno ne trebaju biti kao ona cura s Instagrama koju vide, lijepe su prirodno i ne trebaju se uništavati", zaključila je glazbena zvijezda.
Ključne riječi
showbiz estetske korekcije izgled ivan huljić ljubav pjevačica Jelena Rozga

