Joan Collins (90) pozirala u badiću kraj bazena i oduševila fanove: 'Bezvremenska ljepota'

Glumica Joa Collins (90) oduševila je obožavatelje poziravši u bijelom kupaćem kostimu pokraj svog bazena u Francuskoj.

Zvijezda "Dinastije" pokazala je svoju bezvremensku ljepotu dok je pozirala pored vode u glamuroznim kupaćim kostimima.

Fotografije koje je na Instagramu objavio stilist Rene Hirsch odmah su dobile puno pozitivnih komentara,

“Prekrasne fotografije pravog profesionalca. I zašto ne, manekenka je najglamuroznija žena na svijetu!”, “Joan stari unatrag! Nevjerojatno lijepa kao i uvijek!”,"Kakva bezvremenska ljepota.", pisali su fanovi.

Iako više ne glumi aktivno, mnoge je iznenadila kada je izdala novu knjigu. Riječ je o memoarima “My Unapologetic Diaries”, u kojima je otkrila neke sočne detalje iz privatnog života, ali i mnoge tajne poslovne i društvene kreme Hollywooda.

U memoarima je bez dlake na jeziku opisala večere na kojima je bila sa svojim slavnim prijateljima, a otkrila je i što je točno čula za stolom. Piše britko i ne krije ništa te nema sumnje da će se mnogi koji pročitaju ovaj uradak najvjerojatnije uvrijediti, a ako ne oni sami, onda zasigurno oni koji će se nakon pročitane knjige javljati na društvenim mrežama.

Joan je svjesna da će zbog svoje otvorenosti biti na meti kritičara.

– Ne želim uopće imati posla s tim moronima. Ljudi više ne mogu reći što misle zbog kulture otkazivanja. Iskopavati tvitove stare 15 godina o nečemu što je netko rekao kada je imao 14 godina... Mislim da je to bolesno. Više ništa ne smiješ reći, nemam pojma što je uopće više dopušteno – kazala je.

Collins nema problema s time da u negativnom kontekstu komentira čak i svoje prijateljice pa je tako u isječku knjige koji je poslala medijima otkriveno da ne voli žene koje se ne šminkaju, ali i da se ne može naviknuti da zbog nove mode ne može više nositi bisere, goleme glamurozne haljine i visoko natapiranu kosu.

Posebno je zanimljiv dio o tome što se događalo u devedesetima. Serija “Prijatelji” tada je bila na vrhuncu popularnosti, a Joan je susrela Jennifer Aniston u restoranu.

– Na večeri sam bila sa sinom Sachom u The Ivyju. Trebao nam se pridružiti producent Gary Pudney, ali nije se pojavio. Nije ni javio da neće doći. To je Hollywood, ljudi! Za susjednim stolom sjedi Jennifer Aniston, trenutačno najveća zvijezda, glumica iz serije “Prijatelji”. Nikada nisam vidjela tako mršave ruke. Do nje sjedi i Cheryl Tiegs. Čini mi se da je ona. Neprepoznatljiva je. Zašto žene starije od 40 misle da mogu izaći u javnost bez šminke? – piše Collins.

Nadalje, glumica priznaje i kako je točno u to vrijeme morala otpustiti dva agenta u samo dva tjedna.

Prisjetila se i kako je prošlo kada je bila pozvana na zabavu k Aaronu Spellingu. Spelling je bio jedan od najpoznatijih TV producenata koji je radio na više od 45 projekata tijekom svoje karijere. Među najpoznatijima su “Beverly Hills 90210”, “Dinastija”, “Melrose Place”, “Charliejevi anđeli”, “Čarobnice” i “Sunset Beach”.

– Veliki party bio je kod Aarona Spellinga. Volim Aarona, ali ništa što on kaže ne mogu shvatiti ozbiljno. Ne treba sto posto vjerovati nijednom šefu na televiziji. Prevrtljivi su kao amebe – piše glumica i nastavlja: – Kuća obitelji Spelling tako je divno uređena, ali ponudili su samo sendviče s piletinom koji su izgledali kao da su iz nekog dućana. Zar nisu mogli platiti kuhara?

Nakon partyja kod Spellinga, otkrila je i kako je prošao poslovni sastanak s njim.

– Puno se toga dogodilo oko Aarona. Večerala sam s njim, s njegovom suprugom Candy i kostimografom iz “Dinastije” Nolanom Millerom, a pridružila nam se i Joanne Carson, bivša supruga televizijskog voditelja Johnnyja Carsona. Bili smo u restoranu na Beverly Hillsu. Aaron je rekao da želi da glumim u seriji “Pacific Palisades” i da je moj agent Tom Chasin idiot. Rekao je da mu hitno moram dati otkaz. Želi mi platiti 45.000 dolara po epizodi pa sam prihvatila. Spelling je bio presretan i uskliknuo je: “Moja draga mi se vratila”.

Ipak, nekoliko dana poslije doznala je kakva je uistinu situacija.

– Glumila bih u samo tri epizode. Agent mi je rekao da je posjetio Aarona i da je on rekao kako će mi platiti 45.000 dolara po epizodi, a on je rekao da nema nikakve šanse i da smo se dogovorili samo za 40.000. Potpuno sam osupnuta zbog ovog prevrata, pogotovo zato što je to izjavio pred cijelom grupom ljudi u restoranu. To je Hollywood, ljudi, pregrist ću jezik, ali slomljena sam što može tako bezočno lagati – napisala je.

