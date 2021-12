Javio nam se menadžer klape Intrade: 'Policija je tri puta pretraživala dvoranu'

U Košarkaškom centru Dražen Petrović večeras se održava tradicionalni predbožićni koncert Klape Intrade i Tomislava Bralića, ali koncert dobrano kasni.

Ispred dvorane prvo su nastali redovi zbog provjeravanja covid potvrda, a onda je publika izašla van zbog lažne dojave o bombi.

- Koncert će krenuti za nekih 40 minuta. Ovo je već treći puta da policija pretražuje dvoranu, ali takva je procedura. Publika se sada vratila u dvoranu i spontano krenula s pjesmom, napravili su pravi tulum, pjevaju 'Croatio, iz duše te ljubim'- rekao nam je Branko Paić, glazbeni producent, osnivač i vlasnik diskografske kuće Scardona i menadžer klape Intrade.

Podsjetimo, kako to već tradicionalno biva, početkom prosinca Tomislav Bralić i klapa Intrade održat će predbožićni koncert u KC-u Dražen Petrović, gdje će sa svojim obožavateljima proslaviti veliku 35. obljetnicu koja je zbog pandemije prošle godine bila odgođena, no kako najavljuju, bit će to pravi spektakl.

Iza klape Intrade su nastupi na pozornicama malih gradova, svjetskih metropola, u klubovima, na trgovima, konobama i velikim arenama koje su uspijevali napuniti do posljednjeg mjesta. Nastupili su na svim kontinentima osim Afrike, pjevali papi u Vatikanu i Zadru, a iako su prošle godine obilježili 35. obljetnicu postojanja, i dalje znaju kako iznenaditi publiku i podići je na noge, pa na njihovim koncertima, bez obzira na godine, publika ne sjedi. Kako kažu, želja im je da na ta dva-tri sata, koliko njihov nastup traje, svi barem nakratko pobjegnu od stvarnosti i zaborave na probleme.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 03.12.2021., Zagreb - Na koncertu klape Intrade u dvorani Drazen Petrovic zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi te su posjetitelji iz sigurnosnih razloga morali napustiti dvoranu.

Povodom velikog rođendana objavili su i monografiju pod nazivom 'Popili intrade i opet su žedni', u kojoj su opisani mnogi događaji, otkriveni nepoznati detalji, uz mnoštvo neobjavljenih fotografija i priča od davne 1985. godine pa sve do danas.

- Konačno je izašla i knjiga o klapi Intrade. Knjiga koja priča koliko postojimo, što smo sve radili i gdje smo sve pjevali. Klapa Intrade ima svoj temelj, zidove i krov, što pokazuje ova monografija, a svi koji su pjesmom, stihom ili notama prošli klapom Intrade neprijeporno su zaslužni za njezin tridesetpetogodišnji radni vijek - rekao nam je pjevač i jedan od najzaslužnijih za ovaj golem uspjeh klape Intrade Tomislav Bralić u nedavnom intervjuu za Večernji list.

