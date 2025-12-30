Donna iz 'Beverly Hillsa' bila je milijunašica, pa sve izgubila, razvela se i živjela u prikolici, a sada opet zabrinula fanove

Američka glumica Tori Spelling, najpoznatija po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", podijelila je s obožavateljima tužnu vijest. U emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je kako je zbog bolesti prisiljena odgoditi dugoiščekivani događaj "After Dark" u Las Vegasu, koji se trebao održati samo dan kasnije. Objava, ispisana kao jednostavno pismo na crnoj pozadini, naglasila je težinu situacije i glumičino razočaranje.

"Ovo mi je teško podijeliti, ali moram biti iskrena s vama", započela je Tori. "Bolesna sam i moram odgoditi naš 'After Dark' događaj ove nedjelje u Las Vegasu. Odbrojavala sam dane da vas vidim i uistinu mi slama srce što moram pauzirati nešto čemu sam se toliko veselila. Trenutno moram slušati svoje tijelo i staviti zdravlje na prvo mjesto", napisala je glumica, zahvalivši svima na ljubavi i razumijevanju te obećavši da će novi datum biti uskoro objavljen.

Otkazivanje ovog događaja posebno je teško palo fanovima jer se nije radilo o bilo kakvom nastupu. Tori je trebala voditi nostalgičnu DJ večer nazvanu "Brian and Tori After Dark in Vegas" zajedno sa svojim kolegom iz serije i dugogodišnjim prijateljem, Brianom Austinom Greenom. Njihovo ponovno poslovno udruživanje ima poseban značaj s obzirom na to da su nakon osamnaest godina otuđenja tek nedavno obnovili prijateljstvo. Njihova bliskost, demonstrirana i nedavnim zajedničkim sudjelovanjem u holivudskoj božićnoj paradi, oduševila je obožavatelje koji su s nestrpljenjem čekali njihov zajednički projekt.

Ovaj zdravstveni problem dolazi na kraju iznimno turbulentne i izazovne godine za Tori Spelling. U studenom 2025. godine finalizirala je razvod od supruga Deana McDermotta nakon osamnaest godina braka, a cijeli proces bio je medijski vrlo eksponiran. Unatoč privatnim lomovima, Spelling je bila izuzetno aktivna na poslovnom planu, pokušavajući se vratiti na scenu. Pokrenula je novu reality seriju "@Home with Tori", glumila u Lifetimeovom filmu "Abducted in the Everglades" te se nakratko pojavila u popularnom showu "Ples sa zvijezdama". Uz sve to, vodi i dva uspješna podcasta, što pokazuje da je radila punom parom. Čini se da je iscrpljujući tempo na kraju ipak uzeo danak.

Kao što se i očekivalo, glumičina objava izazvala je lavinu reakcija. Velika većina njezinih pratitelja pružila joj je bezrezervnu podršku, ispunivši odjeljak za komentare željama za brzi oporavak. "Molim te, ozdravi brzo!", "Briga o sebi je jako važna. Molim se da brzo ozdraviš" i "Brz oporavak, draga Tori", samo su neke od stotina poruka podrške. Ipak, među njima se našao i pokoji oštar komentar koji aludira na njezine poznate financijske probleme. "Zato se nikada nećeš izvući iz financijske propasti. Samosaboter!", napisao je jedan korisnik. Srećom, takve su kritike bile u apsolutnoj manjini, a vjerni obožavatelji jasno su pokazali da su uz svoju omiljenu zvijezdu. Inače, Tori je od oca Aarona Spellinga (Beverly Hills 90210, Charlie's Angels, Dynasty) naslijedila 'samo' milijun dolara, a u kući u kojoj je odrasla i čija se vrijednost procjenjuje na više od 100 milijuna dolara živi njena majka.