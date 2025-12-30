FOTO Darijo Srna za ovu je sliku platio 8000 eura, a iza svega stoji dirljiva priča

Iako je karijera Darija Srne, jednog od najomiljenijih kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, ispunjena sportskim uspjesima i financijskim blagostanjem, njegovo nasljeđe jednako je obilježeno djelima velikodušnosti. Jedan takav trenutak, koji savršeno oslikava njegov karakter, dogodio se 2006. godine u Splitu. Na humanitarnoj aukciji održanoj u sklopu turnira "Četiri kafića", Srna je bez previše razmišljanja za jednu jedinu fotografiju izdvojio nevjerojatnih 8000 eura, tadašnjih 60 tisuća kuna. Fotografija je nosila duboku emocionalnu vrijednost, prikazujući legendarnog brazilskog Ronalda uz Srninog velikog prijatelja, Dinu Petrinovića.

Cijela aukcija organizirana je s plemenitim ciljem prikupljanja sredstava za školovanje Natali i Lucije Petrinović, kćeri prerano preminulog Dine, osnivača kultnog splitskog turnira i vlasnika popularnog kafića 'Albatros'. Petrinović je tragično preminuo 10. srpnja 2006., samo mjesec dana nakon teške prometne nesreće koja se dogodila kod Praga. Nastradao je na putu za Njemačku, kamo je putovao kako bi s tribina bodrio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Brazila. Njegova smrt ostavila je veliku prazninu u sportskim krugovima Splita, gdje je njegov kafić bio omiljeno okupljalište, a on sam figura koju su mnogi, uključujući i Srnu, smatrali starijim bratom i mentorom.

Upravo je to veliko prijateljstvo bilo razlog Srnine geste. Naime, umirovljeni nogometaš kupnjom fotografije nije samo osigurao značajan doprinos fondu, već je odao i dirljivu počast čovjeku koji mu je mnogo značio. Na aukciji je te večeri prikupljeno ukupno više od 47.000 eura (tadašnjih 356 500 kuna).

Ova priča, iako se dogodila prije gotovo dva desetljeća, i danas služi kao podsjetnik na Srninu humanitarnu stranu. Njegova brojna dobra djela, od donacija medicinske opreme hrvatskim bolnicama do pomoći djeci u Ukrajini i rodnom Metkoviću, potvrđuju da je njegova veličina kao sportaša uvijek bila praćena još većom veličinom srca.