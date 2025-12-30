Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI VATRENI

FOTO Darijo Srna za ovu je sliku platio 8000 eura, a iza svega stoji dirljiva priča

Dubrovnik: Dobro raspoloženi supružnici Srna na Stradunu nazdravili Staroj godini
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 13:46

Prije mnogo godina, na humanitarnoj aukciji u Splitu, nogometaš je pokazao koliko je veliko njegovo srce kupnjom fotografije za pozamašan iznos

Iako je karijera Darija Srne, jednog od najomiljenijih kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, ispunjena sportskim uspjesima i financijskim blagostanjem, njegovo nasljeđe jednako je obilježeno djelima velikodušnosti. Jedan takav trenutak, koji savršeno oslikava njegov karakter, dogodio se 2006. godine u Splitu. Na humanitarnoj aukciji održanoj u sklopu turnira "Četiri kafića", Srna je bez previše razmišljanja za jednu jedinu fotografiju izdvojio nevjerojatnih 8000 eura, tadašnjih 60 tisuća kuna. Fotografija je nosila duboku emocionalnu vrijednost, prikazujući legendarnog brazilskog Ronalda uz Srninog velikog prijatelja, Dinu Petrinovića.

Cijela aukcija organizirana je s plemenitim ciljem prikupljanja sredstava za školovanje Natali i Lucije Petrinović, kćeri prerano preminulog Dine, osnivača kultnog splitskog turnira i vlasnika popularnog kafića 'Albatros'. Petrinović je tragično preminuo 10. srpnja 2006., samo mjesec dana nakon teške prometne nesreće koja se dogodila kod Praga. Nastradao je na putu za Njemačku, kamo je putovao kako bi s tribina bodrio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Brazila. Njegova smrt ostavila je veliku prazninu u sportskim krugovima Splita, gdje je njegov kafić bio omiljeno okupljalište, a on sam figura koju su mnogi, uključujući i Srnu, smatrali starijim bratom i mentorom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Upravo je to veliko prijateljstvo bilo razlog Srnine geste. Naime, umirovljeni nogometaš kupnjom fotografije nije samo osigurao značajan doprinos fondu, već je odao i dirljivu počast čovjeku koji mu je mnogo značio. Na aukciji je te večeri prikupljeno ukupno više od 47.000 eura (tadašnjih 356 500 kuna).

Bivši kapetan vatrenih i supruga slave godišnjicu braka, a ovako je izgledalo njihovo luksuzno vjenčanje
Dubrovnik: Dobro raspoloženi supružnici Srna na Stradunu nazdravili Staroj godini
1/17

Ova priča, iako se dogodila prije gotovo dva desetljeća, i danas služi kao podsjetnik na Srninu humanitarnu stranu. Njegova brojna dobra djela, od donacija medicinske opreme hrvatskim bolnicama do pomoći djeci u Ukrajini i rodnom Metkoviću, potvrđuju da je njegova veličina kao sportaša uvijek bila praćena još većom veličinom srca. 

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot

Ključne riječi
showbiz slika kapetan Vatreni nogometaš Darijo Srna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Melissa Mae Carlton
Video sadržaj
VELIKI GUBITAK

Influencerica u potresnoj objavi otkrila nezamislivu tragediju: 'Preminula mi je druga kći, nisam spremna na ovo'

Melissa, koja na društvenim mrežama često govori o vjeri i procesu tugovanja, priznala je da joj je pomisao na ponovni susret sestara jedina stvar koja joj pruža "makar i mali osjećaj utjehe". Opisala je kako je Molly silno nedostajala njezina sestra. "Često bi me pitala: 'Mama, kada će se Isus vratiti da se Abi može spustiti?'", podijelila je shrvana majka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!