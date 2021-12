Nekada su joj se rugali zbog izgleda, a danas slavi 61. rođendan i jedna je od najljepših glumica na svijetu

Nema tko nije čuo za lijepu glumicu Julianne Moore, koja danas slavi 61. rođendan, a i dalje izgleda fantastično i mogu joj pozavidjeti mnogo mlađe kolegice. Jedna je od najpoznatijih i najnagrađivanijih glumica u Hollywoodu, kojoj najviše odgovaraju uloge nekonvencionalnih žena.

Julianne Moore rođena je 1960. godine u mjestu Fort Bragg u Sjevernoj Karolini. Njezina majka Anne emigrirala je iz Škotske i bila je školski psiholog, dok je njezin otac Peter Moore Smith bio sudac, odvjetnik, pilot i vojni kapetan. Julianne ima mlađu sestru Valerie i mlađeg brata Petera Moorea Smitha, koji je pisac. Glumica je imala jako naporno djetinjstvo jer je njezin otac bio vojno lice i zbog posla je morao često mijenjati prebivalište. Tako je Julianne odrastala u raznim američkim gradovima i mijenjala škole. Zbog svojih pjegica i crvene kose, po čemu je danas poznata, bila je žrtva nasilja i podrugljivih komentara.

“Kad sam imala sedam godina, djeca su me zvala Pjegava Jagoda. Mrzila sam svoje pjegice i mrzila sam taj nadimak”, izjavila je Julianne, koja kaže da je danas zahvalna što se toliko često selila, iako je u to vrijeme bila jako nesigurna i teško je sklapala prijateljstva. “Kad se često seliš, naučiš prilagoditi svoje ponašanje. Mijenjala bih se ovisno o mjestu boravka. Uči te promatrati, stvarati i mijenjati karakter.” Živjela je i u Frankfurtu, gdje je upisala i završila srednju školu. Nakon srednje škole vratila se u Ameriku, gdje se upisala na Sveučilište Boston. Godine 1983. diplomirala je te se preselila u New York kako bi okušala sreću na kazališnim daskama. Tamo je zarađivala kao konobarica čekajući svoju prvu filmsku ulogu. Debi na malim ekranima doživjela je kada je dobila jako zanimljivu ulogu u sapunici “Kako se svijet okreće”.

Glumila je Frannie i Sabrinu Hughes. Sapunica je bila jako popularna u Americi, a Julianne je u njoj glumila do 1988. godine. “Zahvaljujući toj ulozi stekla sam samopouzdanje i naučila prihvaćati odgovornost”, rekla je glumica o svojoj prvoj televizijskoj ulozi, za koju je osvojila Emmy za najbolju glumicu u TV seriji. Nakon tog uspjeha ostvarila je brojne filmske uloge u filmovima poput “Benny i Joon” te “Bjegunac”. Njezin talent bio je neosporan, pa je lako dobivala uloge, a filmski kritičari su je obožavali. Uslijedilo je nekoliko uloga u romantičnim komedijama, sve dok 1994. godine nije glumila u filmu “Ujak Vanja u New Yorku”. Taj film označava veliku prekretnicu u njezinoj karijeri jer joj je omogućio da dobije puno ozbiljnije uloge.

Devedesete su definitivno bile naklonjene Julianne, koja je tada odigrala nekoliko životnih uloga. Veliku popularnost donio joj je i film “Jurski svijet 2”, u kojem je imala fizički najzahtjevniju ulogu do tada. “Stalno smo se penjali, skakali i visjeli. Bila je to akcija bez prestanka. Odjednom sam shvatila da sam započela svoju komercijalnu filmsku karijeru”, komentirala je Julianne. Prvi je put nominirana za prestižnu nagradu Oscar 1997. godine, zahvaljujući ulozi u filmu “Kralj pornića”. Nedugo nakon toga uslijedila je uloga u filmu “Veliki Lebowski”, koji nije doživio veliki uspjeh u kinima, ali je s vremenom dobio kultni status. Početak milenija pokazao se još boljim za njezinu karijeru, a filmovi u kojima je glumila bili su još uspješniji. Tako je 2003. godine glumila u filmu “Daleko od raja”, u ulozi žene koja saznaje da joj je muž homoseksualac i da je vara već niz godina.

Ta uloga proglašena je njezinim najuspješnijim ostvarenjem i za nju je dobila dvadeset nagrada, ali ne i Oscar u kategoriji najbolje glavne glumice. Iste godine nominirana je za Oscara i za film “Sati”, u kojem je glumila s Nicole Kidman i Meryl Streep, a mnogi su komentirali sličnost uloga u ta dva filma, što je Julianne komentirala kao veliku slučajnost tvrdeći da su likovi karakterno vrlo različiti. Prvi se put nakon 18 godina pojavila na malim ekranima u četvrtoj sezoni serije “Televizijska posla”, a kasnije i u HBO-ovoj seriji “Promjena igre”, u kojoj je glumila političarku Saru Palin. Nakon četiri nominacije za nagradu Oscar, peta nominacija, za film “Zauvijek Alice”, donijela joj je zasluženu pobjedu. U filmu je glumila ženu koja boluje od Alzheimerove bolesti, a za ulogu se pripremala mjesecima, proučavajući dokumentarce o bolesti i družeći se s oboljelima.

O ljubavnom životu zanosne glumice malo se toga zna. Svog prvog supruga, glumca i redatelja Johna Goulda Rubina, upoznala je još 1984. godine. Par je bio u vezi dvije godine, nakon čega su se odlučili na brak. Raskinuli su 1993. i službeno se razveli 1995. godine. Julianne je izjavila da je odluku o braku donijela jako mlada, ishitreno, i da je jedino rješenje bio razvod. Godinu dana nakon razvoda započela je vezu s Bartom Freundlichom, s kojim je 1997. godine dobila sina Caleba, a 2002. kćer Liv. Vjenčali su se u kolovozu 2003. godine i preselili u Greenwich Village u New Yorku. “Imamo vrlo stabilan obiteljski život i to mi pruža najveće zadovoljstvo u životu”, izjavila je oskarovka.

