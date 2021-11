Za njihove koncerte uvijek se traži ulaznica više, a ove godine će proslaviti veliku 35. obljetnicu

Gotovo da nema proslave na kojoj se ne zapjevaju pjesme jedne od najpoznatijih hrvatskih klapa, koja obožavatelje ima i izvan granica, klape Intrade. Iza njih su nastupi na pozornicama malih gradova, svjetskih metropola, u klubovima, na trgovima, konobama i velikim arenama koje su uspijevali napuniti do posljednjeg mjesta. Nastupili su na svim kontinentima osim Afrike, pjevali papi u Vatikanu i Zadru, a iako su prošle godine obilježili 35. obljetnicu postojanja, i dalje znaju kako iznenaditi publiku i podići je na noge, pa na njihovim koncertima, bez obzira na godine, publika ne sjedi. Kako kažu, želja im je da na ta dva-tri sata, koliko njihov nastup traje, svi barem nakratko pobjegnu od stvarnosti i zaborave na probleme.

Kako to već tradicionalno biva, početkom prosinca Tomislav Bralić i klapa Intrade održat će predbožićni koncert u KC-u Dražen Petrović, gdje će sa svojim obožavateljima proslaviti veliku 35. obljetnicu koja je zbog pandemije prošle godine bila odgođena, no kako najavljuju, bit će to pravi spektakl. A povodu velikog rođendana objavili su i monografiju pod nazivom 'Popili intrade i opet su žedni', u kojoj su opisani mnogi događaji, otkriveni nepoznati detalji, uz mnoštvo neobjavljenih fotografija i priča od davne 1985. godine pa sve do danas.

- Konačno je izašla i knjiga o klapi Intrade. Knjiga koja priča koliko postojimo, što smo sve radili i gdje smo sve pjevali. Klapa Intrade ima svoj temelj, zidove i krov, što pokazuje ova monografija, a svi koji su pjesmom, stihom ili notama prošli klapom Intrade neprijeporno su zaslužni za njezin tridesetpetogodišnji radni vijek - rekao nam je pjevač i jedan od najzaslužnijih za ovaj golem uspjeh klape Intrade Tomislav Bralić. Osvrnuo se i na već tradicionalne prosinačke koncerte u Zagrebu, koji se održavaju već 15 godina. Iako su im, kao i svima, nedostajali nastupi, prošlu su godinu, kaže Bralić, iskoristili za odmor jer su od 2004. godine u pogonu bez prestanka. Zanimalo nas je što pripremaju za svoje obožavatelje ove godine.

- Koncerta u Zagrebu prošle godine nije bilo pa smo svi željni nastupa, pjesama i naše publike. Ovo je koncert na kojem svi pjevaju dva-tri sata bez prestanka, tako da publika može očekivati dobru zabavu. Želim da svi barem nakratko zaborave svakidašnje brige i probleme i uživaju u dobroj energiji - kazao je Bralić.

Od 1985. godine puno se toga promijenilo, prvi dio karijere klape Intrade obilježile su tradicijske a capella pjesme, a drugi autorske pjesme i nastupi po kojima su postali prepoznatljivi i izvan granica Hrvatske pa smo Tomislava zamolili da nam ukratko opiše prvih 35 godina i otkrije tajnu uspjeha unatoč jakoj konkurenciji.

- Teško je opisati 35 godina ukratko, ali mislim da imamo sve što jedna klapa treba imati - svoju priču, pjesme i povijest. Okupili smo se zato što volimo tradicijske pjesme, volimo pjevati sve što je lijepo i što nam je drago čuti, a ponosni smo što su naše pjesme postale poznate, kako bi se reklo, u narodu.

- Što se uspjeha klape Intrade tiče, naš je put od početka pa do danas opisan u monografiji. Tamo su otkriveni svi naši uspjesi i padovi i u konačnici kako smo, unatoč konkurenciji, postigli uspjeh i postali sveprisutni i prepoznatljivi ne samo u Hrvatskoj već i izvan granica. Naravno, uspjeh se nije dogodio preko noći. Okupilo se osam ljudi koji vole istu glazbu, bili smo veoma ustrajni i strpljivi. Dogodila se i ta promjena u načinu izvođenja pjesama, gomilali smo tekstove i publika nas je jednostavno zavoljela pa više nije bilo povratka nazad. Tada su nastali neki od naših najvećih hitova koji se sada pjevaju na zabavama. Mislim da je uspjeh došao zato što smo originalni, ne kopiramo druge, imamo svoje pjesme, i to dovoljno za tri sata programa. Publika to već godinama prepoznaje - kazao je Bralić, a puno nepoznatih detalja o klapi otkriveno je na 174 stranice knjige koja je obogaćena fotografijama s nastupa koje nabolje dočaravaju 35 godina uistinu bogate karijere.

Klapa Intrade i Tomislav Bralić u karijeri su održali mnogobrojne koncert pred različitom publikom, u gradovima diljem svijeta, no Tomislav nam kaže kako ne može izdvojiti samo jedan nastup koji mu je bio poseban jer svaka vrsta publika donosi nešto drukčije i jedinstveno.

Foto: Privatni album

- Nastupali smo na svim kontinentima osim Afrike, pjevali smo papi u Vatikanu i Zadru, u brojim dvorana i arenama. Ja sam uistinu ponosan na sve naše nastupe, publika nas je odlično primila kamo god bismo došli, a mi uvijek nastojimo ostaviti dobar dojam, ne samo kao pjevači već i kao ljudi. Želimo da nas publika shvati kao prijatelje. Upečatljiv je svakako bio naš nastup u pulskoj Areni, zagrebačkom Domu sportova i na Poljudu, no ne mogu izdvojiti samo jedan. Nastupali smo i s brojim poznatim imenima hrvatske glazbene scene, ali na kraju sve se svodi na našu publiku, koja se s nama smije, plače, veseli i proživljava sve emocije. To je ono što ćemo pamtiti zauvijek - ističe Bralić pa nam otkriva i koja im je najvažnije glazbeno priznanje i nagrada koju imaju u svojoj kolekciji.

- Iznimno mi je draga prva nagrada koju smo osvojili na Zadarskom festivalu 1993. godine za pjesmu 'Ne znam što me tebi vuče', no iako su sve važne, naše najveće priznanje i ona najvažnija nagrada je vidjeti publiku koja pjeva sve naše pjesme napamet. Nagrada je vidjeti da se naše pjesme pjevaju i uistinu se nadam da će se pjevati još dugo godina i ostati u narodu zauvijek. Iza nas su dvije iznimno teške pandemijska godine pune izazova i promjena, a zbog cijele situacije neki su projekti morali biti stavljeni na čekanje, no nije sve bilo ni tako loše, pa smo napunili baterije i jedva čekamo nastup u Ciboni - kaže Bralić te dodaje:

- Sve se promijenilo, i pomalo smo svi već umorni od promjena, ali bit će bolje, bitno da smo živi i zdravi. Nadam se da će ova pandemija uskoro proći i da ćemo napokon moći razgovarati o vedrijim i ljepšim temama i uživati u životu. Imamo puno planova, dobrih pjesama, pripremamo novi album, a i nastup u Zagrebu se bliži. Ove godine nas očekuje 15. tradicionalni koncert i stvarno ćemo prirediti pravi spektakl za sve generacije. A vjerujemo da će se ova božićna priča nastaviti.

Za kraj je Bralić poručio obožavateljima: - Svima treba malo optimizma, smijeha i nade! Čuvajte zdravlje i ne zamarajte se nebitnim stvarima. Bit će bolje i vidimo se uskoro na koncertu!

VIDEO Branko Đurić Đuro: 'Ljudi misle da se šalim kada im kažem da ne jedem meso'