Jasmin oštro o Cigli: 'To što radi za njegove je godine totalno neozbiljno i djetinjasto'

Par koji je posljednji ušao u eksperiment polako se privikavao na suživot - Ivona je doručkovala, a Kristijan joj je želio dati neke savjete o prehrani, no nju to nije zanimalo.

„Ne znam bih li ja to nazvao umišljenošću, ali mislim da će ljudi to tako pomisliti. Ona nije umišljena, ali ima malo visoko mišljenje o sebi. Nije to ništa loše, bolje je tako nego da ima nisko mišljenje o sebi“, komentirao je Kristijan. Andrea i Mislav također su se spremali su se za susret s ostalim parovima i ekspertima, a svoje mišljenje o braku odlučili su pokazati svojim majicama, prenosi u najavi nove epizode RTL.

Posljednji razgovor s ekspertima nije bio ugodan za Sanelu, no Jasmin je sada rekao da se stvarno trudio promijeniti njihov odnos nabolje. „Zašto mi sad ne bi sve oprostila pa da nastavimo dalje kao da se ništa nije dogodilo?“ rekao je. Ekspertica Iva Stasiow dala im je zadatak da pronađu pet dobrih stvari kod ovog drugog, što su oboje i napravili. Dotaknuli su se i Kristine i Tomislava, a Jasmin je otkrio kako mu je žao Kristine. „To što Cigla radi za njegove je godine totalno neozbiljno i djetinjasto, dosta nesigurno s njegove strane. Ne znam zašto teži za tom pažnjom“, rekao je.

Kristina se spremila, Tomislav joj je udijelio kompliment da lijepo izgleda da bi mu ona potom rekla da odlazi na večeru te da će se naći ondje. „Ona jednostavno ne prihvaća to da ja prvo tražim prijateljstvo i zadnjih dva tjedna je takva kava je“, rekao je Cigla, a Kristina je dobila dojam da on misli kako će zbog njegova komplimenta promijeniti mišljenje o odlasku.

