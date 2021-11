Omiljeni glumac o teškom odrastanju: Mjesecima sam sakupljao novac za majicu, a na selu sam čuvao i ovce

Gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji glumac Andrija Milošević, kojeg je naša publika upoznala kroz humorističnu seriju "Andrija i Anđelka" koja se prikazivala na RTL-u, pričao je o svom odrastanju u Podgorici i teškim vremenima u kojima je njegova mama mjesecima skupljala novac da mu kupi sportsku majicu s kapuljačom.

- Meni je majka skupljala šest mjeseci 30 maraka da mi kupi majicu s kapuljačom. Ali nije bilo tragično. Nisam toliko žudio za materijalnim. Jednostavno je bilo tako, svidi ti se nešto kao djetetu ali nemaš uvjete za to. Bila je inflacija i rat, ali uspjeli smo nekako to preživjeti. - rekao je glumac. Rano je počeo raditi tako da sada sa navršene 43 godine ima podosta radnog staža. - Prvi razred srednje škole završio sam u Podgorici, a na početku druge sam upisao fakultet. Počeo sam raditi sa 16 godina. Imam 25 godina radnog staža. Od početka sam imao želju da radim i da se osamostalim te da zarađujem za svoje životne potrebe - kazao je glumac.

Ispričao je kako je do pozicije u kojoj se nalazi danas došao zbog predanog rada pa je kao dječak na selu i ovce čuvao. Preseljenje u Beograd bio je logičan odabir jer je u Beogradu imao najbolju priliku da ostvari svoj glumački san te je brzo dobio priliku da glumi uz bok talentiranim i nagrađivanim glumcima koji su mu godinama bili uzor. - Znao sam sve naše glumce. Sa 80 posto njih sam već igrao do svoje dvadesete godine. Od 16. do 20. godine sam igrao skoro sa svim najvećim jugoslavenskim glumcima - pohvalio se Milošević koji će uskoro ostvariti i svoju najveću životnu ulogu i postat će otac.

