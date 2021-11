U 48. godini života preminula Vlatka Grakalić, bivša pjevačica Srebrnih krila

Vlatka Grakalić, bivša pjevačica grupe Srebrna krila, preminula je jučer u Norveškoj u 48. godini života nakon što je prije samo mjesec dana doznala kako boluje od raka maternice, potvrdila je za Večernji list Vlatkina sestra Maja.

- Da, nažalost Vlatka je preminula jučer, 31. listopada 2021. nakon kraće i teške bolesti. Ispraćaj će biti tiho u najužem krugu obitelji. Obitelj traži mir i razumijevanje u ovim najtezim trenucima - rekla je Maja Grakalić.

Vlatka je široj javnosti poznata kao pjevačica Srebrnih krila od 1994.do 2000. godine, u vrijeme vladavine dancea. U grupu je došla nakon odlaska Vlatke Pokos, a s njima je otpjevala velike hitove "Ljubav je za ljude sve" i "O kako se ludo osjećam". Nakon smrti frontmena Srebrnih krila Mustafe Ismailovskog Muca posvetila se solo karijeri i 2008. nastupila na Dori s pjesmom "Kaži mi".

- Nakon smrti mog kolege Muca, odlučila sam napustiti Hrvatsku i prihvatila sam jedan angažman. Radila sam kao pjevačica u jednom cover bendu na Majorci - kazala je Vlatka prije nekoliko godina za InMagazin. S obzirom da je tada bila u vezi s Mucom, njegova smrt jako ju je pogodila.

Nedugo nakon karijere u Španjolskoj Vlatka se zaljubila i udala. Preselila se u Oslo odakle joj je suprug i rodila dvoje djece.

- U Oslu živim jednim mirnim, obiteljskim životom. I dalje se bavim glazbom, tim se oduvijek bavim, samo sam promijenila državu - kazala je tada Vlatka koja se uvijek rado sjećala doba dancea.

- Mislim da ljudi imaju nostalgiju za takvom vrstom glazbe. To je nešto što je u tom trenutku bilo in. To su svi voljeli, u tome nema ništa loše. I znam da su svi znali sve tekstove - priznala je tada Grakalić.

VIDEO: Alan Hržica: “Na našim koncertima su ljudi, Bog i ja”