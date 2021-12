Jasmin je otkrio prvi razlog zbog kojeg je htio pobjeći s vjenčanja i ostaviti Sanelu

Jasmin je u RTL-ovom showu "Brak na prvu" završio u braku sa Sanelom i u prvoj emisiji nije bio oduševljen što su ga ljubavni stručnjaci spojili sa Sanelom, a zbog komentara koje je tada izgovorio svojoj supruzi gledatelji su bili šokirani i nije im bio na listi omiljenih kandidata. Jasmin i Sanela dali su šansu svom braku ali nije im uspjelo, a u showu se Sanela zaljubila u drugog kandidata. Jasmin kaže kako mu je život poslije showa isti i ljudi ga prepoznaju i od mnogih dobiva poruke podrške.

-Čak ima dosta onih koji mi pišu u smislu; sve ti opraštamo, ti si car, kralj, i te su mi najdraže, hehe. Ali ja radim s ljudima 20 godina, tako da mi nije neka nepoznanica sve to. Uglavnom, super se osjećam i gledam sve pozitivno - rekao je Jasmin za RTL.

Otkrio je i kako se nosio s brojnim negativnim komentarima o njegovom ponašanju u showu.

- Kad je krenuo taj negativni medijski efekt, komentari i sve, bio sam malo razočaran i potišten, ali ubrzo su počele dolaziti poruke i pozivi mojih prijatelja, kojima sam zahvalan jer su tada bile ključne da isplivam. Ubrzo je to prošlo i bio sam novi veseli stari Jasmin. - rekao je i dodao kako se od kandidata iz showa čuje s Bernijem i Kikijem te se viđa s Mislavom. Na show ima samo lijepe uspomene, a ispričao je i kakav je njegov stav o Saneli.

- O Saneli mislim sve kao i prije, dobra osoba koja jednostavno malo luta s osjećajima, ali je dobra u duši i nije pokvarena ili zla, nego jednostavno kad nešto forsiraš, stalno ti klizi iz ruku. Želim joj sve najbolje i da se emotivno i ljubavno skrasi. - iskren je bio Jasmin. Kazao je i kako je u show ušao iz neke zezancije i najviše zato što je to bio eksperiment, a zna kako je Sanela u show ušla iz puno ozbiljnijih namjera. - Intuicija mi je govorila da povučem ručnu i da ne zavlačim djevojku. Uglavnom, ništa osobno, niti sam nešto negativno čuo o njoj, to su samo glupi tračevi.- objasnio je Jasmin zašto je odlučio otići s vjenčanja u showu i zašto je skoro ostavio Sanelu. O promjenama na ljubavnom planu Jasmin samozatajno kaže: - Postoji jedna osoba koja mi se sviđa i s kojom sam u kontaktu. To je sve na tu temu.