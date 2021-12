Prokletstvo poznatih holivudskih lica: Često se bore s ozbiljnim problemima o kojima se premalo govori

Gledajući kroz povijest u puno slučajeva pokazalo kako kreativne osobe, poput komičara, imaju veću stopu poremećaja raspoloženja kao što su depresija i bipolarni poremećaj, iako se ne zna točno zašto je to tako, jedan od mogućih razloga je biološka osnova u emocionalnim centrima mozga.

Glavni cilj komičara je nasmijati publiku, kao posljedica toga, moraju se ponašati uvijek veselo i bezbrižno kako bi zabavili svoju publiku. Koliko god izgledalo kao da to rade vrlo lako, teško je stalno glumiti jednako raspoloženje.

Nije poznato koliko se komičara bori s mentalnim izazovima poput depresije, ali neka od najpoznatijih imena koja su javno progovorila o svom stanju su: Robin Williams, Jim Carrey, Owen Wilson, Ellen DeGeneres, Matthew Perry te Charlie Chaplin. Čini se da nije slučajno da 'tvornica smijeha' u Hollywoodu ima internog psihologa.

Jedan od najpoznatijih komičara koji je tragično okončao svoj život jest Robin Williams. Patio je od halucinacija, depresije i gubitka pamćenja te iako je bio ovisnik o alkoholu i drogama njegova udovica Susan Schneider tvrdi kako je Parkinsonova bolest koju je imao doprinijela tragediji.

'Često nose ono što nazivamo 'maskom depresije', što im pomaže da se na svijetu prikažu prihvatljivijim licem. Ali iza te maske vodi se užasna borba. Postoji stigma o depresiji i često smijeh odvraća od osjećaja slabosti.', objasnila je klinička psihologinja Deborah Serani, koja liječi komičare što pate od kliničke depresije i autorica je knjige 'Living with Depression'.

Glumac Owen Wilson je prije 14 godina, kako su tada javljali američki mediji, pokušao počiniti suicid prerezavši vene u svom domu u Kaliforniji, srećom pronašao ga je brat Andrew te ga spasio. Moguće je da su njegove ovisnosti o kokainu i heroinu dovele do pokušaja da si oduzme život, iako je on to uvijek negirao, njegovi prijatelji su uvijek tvrdili da su svjesni njegove borbe koju vodi s drogom i depresijom. Wilson je od tada odlučio usporiti svoju karijeru, počeo je piti antidepresive te se usredotočio na zdravlje.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL Voditeljica i komičarka Ellen DeGeneres pala je u tešku depresiju nakon što je progovorila o svojoj seksualnosti za časopis Time 1997. godine i priznala da je lezbijka. 'Trebalo je neko vrijeme da se ogradim od napada i osuđivanja koje sam osjećala. Bila sam potpuno iskrena prema sebi i to mi je dalo samopouzdanje. Mislim da to pomaže kod depresije. Depresija izjeda vaše samopouzdanje i vi se u tome izgubite i zaboravite da ste dovoljni takvi kakvi jeste.', rekla je svojedobno.

Iako je i sama proživjela zlostavljanje od drugih te osjetila to na svojoj koži, Ellen je više puta optužena za seksizam, rasizam i uznemiravanje. Većina bivših zaposlenika ju je krivila da je drska, bez osjećaja i da je s njom vrlo teško raditi.

Foto: profimedia Glumac Matthew Perry, kojeg publika poznaje kao Chandlera Binga, nikada nije skrivao da se borio s depresijom i ovisnošću. Kad su ga pitali da imenuje svoju najmanje omiljenu epizodu 'Prijatelja', rekao je: 'Mislim da je odgovor da se ne sjećam tri godine, pa niti jedne od njih. U to sam vrijeme bio malo izvan toga. Negdje između treće i šeste sezone.'

Mnogi od ovih ljudi koriste se komedijom kako bi se suočili sa svojim mentalnim stanjem, nadajući se da će pobjeći iz tog tužnog stanja koje ih stalno izjeda unutra. To vrijedi ne samo za komičare već i druge brojne "smiješne" ljude koje poznajete. "Smiješno" i "sretno" nisu isto.

Foto: Youtube Screenshot 'Da bi se od srca smijali, morate znati kako iskoristiti svoju vlastitu bol i igrati se s njom', riječi su Charlieja Chaplina, najvećeg režisera i glumca nijemog filma koji se također borio s depresijom.

Koliko su mentalni poremećaji česti kod komičara pokazuje i paradoks 'tužnog klauna' koji se odnosi na kontradiktornu povezanost komedije i mentalnih poremećaja poput depresije i tjeskobe. Komičare karakteriziraju osjećaji uskraćenosti i izoliranosti u njihovim ranim životima, gdje se komedija razvija kao oslobađanje napetosti, uklanjajući osjećaje potisnutog tjelesnog bijesa.

Život Jim Carreyja činio se idiličnim, no kada bi se kamere ugasile Carreyev svijet je bio prepun tame. Uzroci njegove depresije nisu poznati, no prema onome što se dosada zna o bolesti moguće je da su okidači bili pritisci okoline, način života, problemi u djetinjstvu. Poznato je da komedija služi kao vrsta obrambenog mehanizma kojom se ljudi služe za pokrivanje prošlih trauma. Carrey je imao vrlo teško djetinjstvo, oduvijek je sanjao da bude stand-up komičar, no uz bolesnog oca i nezaposlenu majku morao je napustiti srednju školu te se vrlo brzo osamostaliti.

Uz depresiju dijagnosticiran mu je i ADHD koji također uzrokuje efekte destabilizacije raspoloženja. Carrey je priznao da je osjećao tugu, stalne promjene raspoloženja, ali i veliki stres zbog posla zbog čega su mu svi odnosi sa ljudima bili vrlo napeti.

Foto: Kika/Pixsell Glumac je također jednom prilikom rekao kako ne vjeruje u djelotvornost lijekova protiv depresije te se kloni određenih stvari kako bi postigao uravnoteženo mentalno stanje. 'Mislim da su Prozac i slični lijekovi korisni ljudima vrlo kratko. Ali vjerujem da ako ih koristite dulje vrijeme, nikada nećete doći do problema. Nikad se ne vidi u čemu je problem jer je sve nekako u redu. I tako, ne suočite se s time. Ljudi se suočavaju s problemom tek kada postanu očajni.'

Njegova priča je ipak dobar primjer kako je moguće potražiti pomoć na vrijeme i izboriti se s ovom bolesti prije nego postane prekasno. On je uspio zahvaljujući promjeni percepcija i načina života, prihvatio je bolest i pronašao duhovnost.

