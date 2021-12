'U samo tri sekunde mogu saznati tko je kakva osoba, neki govore da prodajem maglu, ali to me ne uzrujava'

Široj javnosti najpoznatiji je kao jedan od članova žirija Supertalenta, malo manje široj kao profesionalni plesač, no malo tko zna da je ono što stoji iza imena Davor Bilman zapravo puno veće. Diplomirani ekonomist, trener komunikacijskih vještina i skener osobnosti napisao je i knjigu "Nosi mi se moja boja" u kojoj pojašnjava povezanost četiri boje - plave, zelene, žute i crvene - s ljudskim osobinama. U samo tri sekunde vizualnog kontakta s osobom Bilman može prepoznati njezinu osobnost, odabir automobila, odjeće te čak i kakav komunikacijski stil preferira, ali i što je pokreće u životu. Tu tehniku usavršavao je 20 godina, a dosad je radio s više od 10.000 polaznika i 500 tvrtki. U poslu uživa, a životni moto mu je "Danas znam manje nego što ću znati sutra".

- Vjerujem da je svaka osoba puno više od onoga kako je mi percipiramo, a to je naročito izraženo kada nekoga pokušate procijeniti preko TV-a. Moja metoda, koju sam nazvao skener osobnosti, omogućuje brzu procjenu nečije osobnosti bez popunjavanja upitnika za analizu, a na temelju različitih markera poput stila odijevanja, glazbe koju slušate, tetovaže, načina kako vas netko gleda, hobija kojim se bavimo, automobila i tako dalje - pojašnjava nam Bilman. Njegova metoda prepoznavanja nečije osobnosti korisna je u komunikaciji s puno nepoznatih ljudi, pri biranju prave osobe za određeno radno mjesto, razumijevanja djece ili roditelja, vođenju timova, u prodaji ili jednostavno - na prvom spoju.

Foto: Privatna arhiva - Osobnost je samo jedan dio nas kao osobe i svi smo mi puno kompleksniji nego što to može otkriti jedan pogled, no osobnost je s velikom točnošću zaista moguće prepoznati na prvi pogled - ističe 46-godišnji poduzetnik, kojemu je želja bila metodu skenera osobnosti predstaviti i na inozemnom tržištu, no ti planovi još čekaju.

- Ljudi koji ne planiraju mogu otići kamo god požele, a oni s planovima tamo gdje treba. Kada bi nam svi planovi bili ispunjeni, to bi značilo da nismo dovoljno ambiciozni u planovima. Isto tako, ponekad i najbolji plan ne preživi u susretu s realnošću - kaže Bilman.

Kao i u svemu, i u njegovu poslu ima skeptičnih ljudi kojima nije jasno kako su sekunde dovoljne za toliko saznanja.

- Prije dosta godina, kada sam počeo raditi posao tzv. soft skill trenera, jako sam se uzrujavao kada netko od mojih polaznika ne bi razumio kolika je moć znanja i kada bi to nazivao prodajom magle. Posebno me živcirala situacija kada bi neka tvrtka platila edukaciju i ponudila vrijedno znanje svojim djelatnicima, a onda bi oni rekli da su ta dva dana izgubljeno vrijeme jer oni nisu na svom poslu - kaže Bilman. Danas na to reagira potpuno drukčije.

- Danas sam apsolutno miran i takve situacije me ne "diraju". Dapače, kada sretnem nekoga tko misli da je znanje glupo, samo se razveselim i nasmijem jer znam da svatko ima pravo na glupost.

A osim boja, koje mogu pokazati ljudsku osobnost, Bilman tvrdi i da izbor plesa pa čak i sam način plesanja može otkriti kakav je tko.

- Točno je da izbor plesa i način plesanja dosta govore o našoj osobnosti. Sve detalje o tome najbolje je saznati na jednom od mojih treninga skeniranja osobnosti - kaže. Svestrani ekonomist i učitelj plesa u tome je od četrnaeste godine, a na satove plesa upisala ga je majka koja je ples oduvijek smatrala dijelom kulture. Bilman je odmah jako zavolio ples.

Foto: Privatna arhiva

- Ples je za mene apsolutna čarolija, bez obzira na to o kojoj se vrsti plesa radi, a užitak dobrog plesa u paru je čak i više od čarolije. Sloboda u odabiru koji korak ide sljedeći, ako ste u poziciji onoga koji vodi, neopisivo je zadovoljstvo i užitak koji stvara ovisnost - naglašava.

Kao dugogodišnji plesač, Davor Bilman pleše različite plesove i kontinuirano se educira kod najpoznatijih svjetskih plesnih instruktora. S bivšom suprugom Vesnom bio je prvak Hrvatske u 10 plesova, pet standardnih i pet latinskoameričkih. S njom je u Zagrebu 1999. osnovao Plesnu školu Diva koja je ime dobila po njima kao osnivačima, a Bilman je bio suvoditelj sve do 2011. Dvije godine nakon toga osnovao je novu plesnu školu B dance koju vodi i danas.

- Povezanost partnera i njihova interpretacija glazbe pri plesu za mene je vrhunac usklađenosti, a s druge strane osjećaj neopisive slobode. Ples osim tog dijela terapeutskog djelovanja i izazivanja hormona sreće ima i značajnu sociološku komponentu. Druženje, sreća, smijeh, strast, sloboda i kreacija su komponente koje me privlače plesu - kaže. Zbog svega, uživa vidjeti pravi plesni talent na pozornici Supertalenta. Osma sezona tog popularnog showa bit će uskoro gotova, a Bilman se slaže da je ova bila zaista posebna i drukčija, što zbog talenata, što zbog stanke prouzročene pandemijom.

- Nekako smo se svi u žiriju zaželjeli razgovora i druženja s kandidatima, jer tek kada vam netko nešto oduzme postajete svjesniji vrijednosti toga što ste imali. Što se kandidata tiče, ove smo sezone zaista vidjeli neke vještine koje mogu ostaviti bez daha - ističe član žirija koji je svoj zlatni gumb ove sezone dao Ukrajinki Tetiani Kundyk. Priznaje da mu se u gotovo svakoj sezoni dogodi da pomalo požali zbog zlatnog gumba, odnosno da nakon tog kandidata dođe netko malo bolji. Međutim, za Tetianu je znao odmah.

Foto: Privatna arhiva

- Iskustvo proteklih sezona naučilo me da nikada ne znate tko dolazi idući i kako je velika lutrija čekati do kraja, kao da je i odabrati svoj zlatni gumb odmah na početku dosta riskantno. Kod Tetianina nastupa nisam uopće dvojio i kako je nastup odmicao, samo sam se sve više smješkao u sebi jer sam znao da je to to. Osim njezina neospornog talenta u akrobacijama, kod nje mi se svidjela i jednostavnost, iskrenost i pristupačnost - priča nam o talentiranoj akrobatkinji s nevjerojatnim talentom za balansiranje na žici. Na samom početku sezone najavio je da ćemo u novoj sezoni vidjeti malo osjećajnijeg Bilmana.

- Ove sezone mi se prvi put dogodilo da sam puno više i dublje doživio životne priče pojedinih kandidata te i to uključio u svoju konačnu odluku - objašnjava, nadajući se da je to promjena na bolje.

- Premda, kao i ljepota, tako je i promjena u oku promatrača. Sigurno se mijenjamo svakim danom, svakom novom situacijom i svakom interakcijom s drugom osobom, samo je pitanje koliko to imamo osviješteno, pa tako i mi u žiriju Supertalenta s dolaskom svakog novog kandidata. Netko nas oduševi, netko razočara, netko naljuti, a svaka od tih reakcija nas malo promijeni - kaže član žirija, kojeg mnogi, unatoč svemu, smatraju najstrožim te pomalo ciničnim.

- Sve što mislim o komentarima gledatelja, bili oni u obliku kritike ili pohvale, svodi se na to da mi je izuzetno drago da nas prate i da Supertalent ima tako veliku gledanost. Kada čujem komentar da sam prekritičan ili ciničan, i to mi je jako drago jer to znači da dobro radim svoj posao u žiriju - zaključuje Bilman.

VIDEO>>Gledatelji napali Maju Šuput zbog haljine: "Ovo je van svake pameti! Pa ovu emisiju gledaju i djeca. Dno dna!"