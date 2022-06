Jasenko Houra o raspadu Prljavaca: Fileš i ja ne pričamo dvije godine. Mislio sam da ćemo završiti u kafiću gdje je sve počelo

Kad pišeš pjesme, obično si sam. A kad krene nekakva problematična situacija, evo javnosti, evo novinara, telefon stalno zvoni, svi pitaju kako će točno izgledati sprovod benda koji smo donedavno zvali Prljavo kazalište. Bubnjar, do nedavno "poslovođa" benda, Tihomir Fileš, zaštitio je žig, dakle ime grupe i pod svima znanim imenom više, kaže, ne smiju nastupati. Jasenko je u bazi ZAMP-a zaveden kao autor velike većine pjesama, no čini se da se i to pokušava dovesti u pitanje. Dok sjedim na kavi bez kofeina s Hourom, kojeg, kao i Davorina Bogovića, znam iz djetinjstva u Dubravi, a bend u dvorani do kafića ima probu, vidim da mu je teško zbog svega: