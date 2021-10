Iz poznate glumačke obitelji dolazi nova zvijezda 'Dar Mara': U 'Mondo Bobu' i ja sam u filmu u maminu trbuhu

Prezime Medvešek dobro je poznato televizijskim gledateljima i kazališnoj publici, a iz ove talentirane glumačke obitelji, prateći seriju “Dar Mar” na Novoj TV, upoznat ćemo se s još jednim članom ove obitelji – Tomom Medvešekom, koji se u drugoj sezoni pojavljuje kao Rafael.



– Rafael je impulzivan, mlad i lud. Nije daleko od mene. Ja mislim da je velika stvar raditi na ovakvim projektima jer zahtijevaju veliku brzinu i koncentraciju i nadam se da će u budućnosti biti još ovakvih projekata, jer vidim koliko imam prostora za napredak – o iskustvu rada u seriji govori nam 24-godišnji Toma. Kazališna ga je publika već zamijetila u predstavama “Cement”, “Mladež bez Boga”, “Kabanica”... Za njegove izvedbe u spomenutim predstavama kazališni kritičari pronašli su samo pohvalne riječi pa pitamo Tomu što njegovi roditelji Sven Medvešek i Nataša Dorčić kažu na njegova glumačka ostvarenja, kako kazališna tako i ova pred kamerama? – Roditelji su prilično zadovoljni po tom pitanju, smatraju da se krećem u nekom dobrom smjeru, u kazalištu lagano krećem nizati podosta iskustva, a imam osjećaj kao da sam se kamerom tek počeo baviti – kaže nam glumac. Odrastanje uz roditelje glumce i strica glumca i redatelja Renea Medvešeka sigurno je utjecalo na odabir životnog poziva, iako je u mladosti dosta interesa pokazivao i za sport.

– Ne znam ni sam odgovor na pitanje bih li postao glumac da nisam okružen glumom, vjerujem da odgovor nikada neću ni saznati, ali zadovoljan sam svojim odabirom, glavno mi je da je moj, a za sve ostalo još imam vremena. U djetinjstvu sam se hvatao sporta, a onda sam shvatio da nisam predan sportaš i kao takav nemam što tražiti u sportu, a rekreativno sam otvoren za sve moguće izazove – kaže nam Toma i dodaje da još uvijek uspijeva naći vremena za sport te da voli otići na bazen, igrati košarku ili planinariti. U seriji “Dar Mar” već drugu sezonu glumi njegov bratić Fabijan Pavao Medvešek, koji mu je pomagao savjetima na snimanju.



– On je bio moj stariji brat na setu, ako imam neki problem, samo dođem k njemu. Naravno da mi je davao savjete. U privatnom životu ne vidim ga baš u posljednje vrijeme, zbog posla, tako da smo se baš lijepo družili tijekom snimanja. Vjerujem da naša druženja tek slijede – nada se Toma i u nastavku nam odgovara i na pitanje koju ulogu svojih roditelja najviše voli i najbolje pamti te tko mu je glumački uzor. – Film koji mi je apsolutno ostao u pamćenju, u kojem su oboje vrlo mladi, je “Mondo Bobo”, naime i ja sam u filmu, u maminu trbuhu. Što se glumačkog uzora tiče, sigurno bih naveo Krešimira Mikića, a što se stranih glumaca tiče, to bi bili Christoph Waltz i Christian Bale – odgovara nam Medvešek. Pri kraju je sa školovanjem na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a na pitanje ima li neke planove i u kojem smjeru priželjkuje da mu ide karijera, odgovara:

– Nisam siguran ni sam što bih rekao, mislim da zasad imam najviše iskustva u kazalištu, kazalištem bih se volio baviti cijeli život, u to sam siguran, a TV-om i filmom svakako bih se volio početi ozbiljnije baviti, smatram da imam puno toga što još moram naučiti u oba područja. S kolegama se šalim da je trenutačno najpoželjnija muška uloga Joker pa mi se i nekako sviđa kao odgovor na ovo pitanje. Publika koja je gledala “Crno-bijeli svijet” Tomu je sigurno zapazila i kao Davora Gopca u ovoj seriji, a zanimljivo je da Toma studira s Vilijem Gopcem, koji mu je bio dobar model za promatranje tijekom priprema za ulogu.

– Zapravo sam ga samo puno gledao po hodnicima, Vili je super lik, a inače smo si dosta dobri pa često i porazgovaramo, on je isti tata, tako da mi je to bilo dovoljno – kaže Toma.

