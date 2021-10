Turbulentan razvod potpuno ju je slomio: Vidno uzrujana glumica napravila 'show' pred paparazzima

Britanska glumica Alice Evans (50) trenutno je u fokusu javnosti zbog razvoda s dvije godine mlađim glumcem Ioanom Gruffuddom. Njihov razlaz poprilično je turbulentan, a 'prljavi veš' glumica je počela iznositi i na društvenim mrežama i to nakon što je njezin bivši ponosno pozirao s novom djevojkom Biancom Wallace (29).

- Hvala ti što si mi vratila osmjeh na lice - napisao je uz zajedničku fotografiju Ioan na svom Instagramu i razbjesnio Alice koja je krenula u napad putem društvenih mreža.

- Ispada da je moj suprug nakon što mi je dvije godine govorio da sam loša osoba i nisam uzbudljiva i da više ne želi seks sa mnom te da hoće biti na setu u inozemstvu...bio tri godine u vezi nama svima iza leđa. Sretno, Bianca - napisala je glumica i otkrila da ju je Ioan varao s njezinom prijateljicom.

- Znam da puno vas misli da se sramotim raspravljajući javno o tome, no shvatite koliko mi je to pomoglo, svi vi s tim nevjerojatnim mislima. Pokušat ću se držati podalje. Osim ako me nešto gore ne pogodi! - dodala Evans koja je napravila i 'predstavu' ispred svoje kuće u Londonu. Naime, nakon što su paparazzi stigli pred njezin dom Alice je izašla kako bi dočekala prijateljicu, a potom je vidno uzrujana pokazivala svoju ruku bez vjenčanog prstena.

Foto: Hubert Boesl British actress Alice Evans attends the Art Of Elysium's 5th Annual Heaven Gala at Historic Union Station in Los Angeles, USA, 14 January 2012. Photo: Hubert Boesl

Podsjetimo, glumica Alice Evans na Twitteru je otkrila da je njezin suprug, glumac Ioan Gruffudd s kojim je bila 20 godina u ljubavnoj vezi, od kojih su 13 proveli u braku, odlučio napustiti svoju obitelj. 'Tužna vijest. Moj voljeni suprug/srodna duša, najavio je da više ne želi biti dio naše obitelji.' stajalo je u objavi koju je Evans naknadno obrisala. Dodala je da su ona i njihove kćeri jako zbunjene, te da nije dobila nikakav razlog osim što je rekao da ju više ne voli.

Iako je Tweet obrisala, u njezinoj kratkoj opisu profila na Instagramu i Twitteru još uvijek stoji da je Gruffuddova žena. Glumac nije komentirao ono što je supruga napisala. Par se upoznao za vrijeme snimanja filma 102 Dalmatinca, a Iona je priznao da mu je glumica dala ultimatum zbog čega su se 2007. vjenčali. Imaju dvije kćeri, 11-godišnju Ellu Betsi i sedmogodišnju Elsi Marigold. Obje su dobili uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Glumica je kazala kako su kasno počeli graditi obitelj zato što su im karijere tada bile važnije - u jednom intervjuu u kojem je opisala koliko je njezin put do majčinstva bio skup i težak, jer nisu mogli dobiti bebu prirodnim putem. I s medicinski potpomognutom oplodnjom, koja je tada koštala oko 60 tisuća kuna imala je samo 20 posto šanse da ostane trudna, srećom, na kraju joj je uspjelo.

Foto: instagram VIDEO Squid Games postaje najgledanija Netflixova serija