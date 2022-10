Ivo i Mia svojim nastupom su poslali važnu poruku i osvojili su zlatni gumb: Pomeli ste ovu pozornicu

U petoj epizodi Supertalenta pao je još jedan zlatni gumb kojega je Davor Bilman bez razmišljanja stisnuo nakon što su ga s nogu oborili plesni partneri Ivo Štrkljević i Mia Kuleš koji su na pozornicu donijeli potpuno novu dimenziju plesa na šipci. Osim što su svojim neupitnim talentom u potpunosti oduševili sve članove žirija, Ivo i Mia poslali su važnu poruku o zajedništvu, ljubavi i obitelji na što su ih velikim dijelom potaknuli teški životni trenuci kroz koje su prolazili.

Naime, ove talentirane umjetnike povezuje i nešto više od plesa jer su oboje ostali bez očeva, a Ivo je k tome izgubio majku i brata, pa jedno drugoga smatraju članom obitelji. Unatoč tome što ih život nije mazio, uspjeli su zadržati pozitivan stav i strast prema plesu na šipci koju su za vrijeme njihova nastupa prepoznali i članovi žirija. „Ja ovo nikad nisam vidjela... Van sebe sam“, rekla je Martina, a oduševljenje nastupom podijelila je i Maja poručivši: „Pomeli ste ovu pozornicu, tako ste došli skromno, ali ste završili točku kao dva najveća pobjednika. Fenomenalno“. Kada je došao red na Davora, na prvu je djelovalo kao da ga nastup ovog dvojca uopće nije oduševio. „Bilo mi je simpatično, nešto što dosad nismo vidjeli. Jako mi se sviđa plesnost u vašem nastupu. Nisam baš sto posto siguran da bi mi trebali podržavati ovakav nastup“, započeo je Davor koji je na trenutak uspio zavarati Ivu i Miju, no smjer njegova komentiranja ubrzo se promijenio. „Ja nisam iskoristio svoj zlatni gumb, pa ću sada“, poručio je i iznenadio ih izravnom ulaznicom u polufinale.

Prava senzacija bio je i nastup 83-godišnjeg Krešimira Šunjića koji se predstavio talentom kojega članovi žirija tijekom svoje dugogodišnje karijere nisu imali prilike vidjeti. Krešimir je odsvirao pjesmu 'Zvončići', a kao instrument su mu poslužili – zubi. Krešo je svoj talent otkrio još kao desetogodišnjak, a počeo ga je pokazivati tek godinama kasnije. Još uvijek ima prirodne zube, a tvrdi da jedinstveni zvuk stvaraju usna šupljina i posebna tehnika. Da sviranje nije njegov jedini talent Krešimir je pokazao tako što je članove žirija počastio izvedbom pjesme 'Manuela' pjevača Olivera Dragojevića, a za cjelokupni nastup osvojio je četiri prolazna glasa. „Ja ću vam i za sviranje i za pjevanje dati DA, a najviše za životnu energiju u 84. godini. To je najveći DA“, poručila je Martina, a Krešimirova poletnost i pozitivna energija impresionirale su i Maju koja je zaključila: „Mene ste u potpunosti očarali. Vaša tehnika je jedinstvena, nikada nisam vidjela da netko svira na zubima. Što se pjevanja tiče, zaista vas je ugodno i lijepo slušati“.

Četiri prolazna glasa osvojio je i 18-godišnji Nikola Batanović iz Ploča kojega, sudeći po komentarima žirija, čeka svjetla budućnost po pitanju pjevačke karijere. Za svoj audicijski nastup odabrao je pjesmu 'Mojoj Majci' pjevačice Hanke Paldum, a njegova je tehnika pozitivno iznenadila članove žirija. „Jako si me iznenadio. Nije da nisam očekivala da znaš pjevati, nego jednostavno ovo je sevdah i nisam očekivala da to tako izvodiš. Ovo je zaista bilo na razini puno odraslijeg i ozbiljnijeg pjevača nego što si se ti tu malo skromno predstavio. Ne znam ako Hanka prati, ali ako prati mislim da će žena biti zbilja oduševljena“, rekla je Maja.

Svojom verzijom gospela 'Go Tell It on the Mountain' simpatije žirija i četiri prolazna glasa osvojili su i raspjevani profesori iz Zadra koji čine Vokalni ansambl glazbene škole Blagoje Bersa. Iako im pjevanje nije glavni predmet struke, ovi profesori gitare, klavira, violine i plesa okupili su se kako bi u slobodno vrijeme zajedno pjevali, a da im je mjesto za mikrofonom potvrdili su i komentari žirija. „Prvo i osnovno, bili ste fantastični. Imate ozbiljnu vokalisticu. Jako mi se svidjelo izvedbeno i umjetnički. Intonativno vrlo čisto, razrađeno dinamički“, poručila je Martina.

Među pjevačkim dijelom kandidata u petoj emisiji našla se i 14-godišnja Vjera Radulović iz Crne Gore koja je za izvedbu pjesme 'A Million Dreams' osvojila prolaz u idući krug natjecanja. „Čim si ti došla na binu, meni je bilo jasno da će ovo biti dobro, ali da ćemo baš ovako dobro nešto čuti… ti si zaista sjajna, budi presretna… Kontrola ti je bila savršena“, rekla je Maja.

Svirkom na harmonici atmosferu u studiju podigao je Matej Jakša koji dolazi iz okolice Pazina. Iako svira tek nešto više od godinu dana, Matej je dokazao da obožava biti na pozornici, a njegovu je izvedbu velikim pljeskom podržala publika koja je za vrijeme trajanja točke bila na nogama. „Mislim da ćeš ti imat puno posla i da ćeš se naputovati i da će ti biti lijepo i da ćeš uživati u životu. Bravo“, zaključio je Fabijan koji mu je zajedno s ostalim članovima žirija dao svoj prolazni glas.

Nevjerojatnu spretnost u žongliranju s tanjurima pokazao je Liviu Tudor iz Rumunjske koji je za Supertalent osmislio bogati scenski nastup, a njegov je trud pohvalila Martina zaključivši: „Najviše mi se svidio vaš odabir glazbe i vaša prisutnost na pozornici. Dignuli ste energiju u cijelom studiju i sve nas oduševili“. Dok je Liviu balansirao tanjurima, u nastupu mu je asistirao pas Gera, a zajedno su osvojili prolaz u idući krug.

Sitni, ali dinamitni članovi plesnog studija My Way na Supertalent su došli s ciljem da se dobro zabave, a pritom su osvojili i četiri prolazna glasa žirija zbog ogromne količine pozitivne energije i uigranih plesnih koraka koje su donijeli na pozornicu. „Vaša energija je toliko jaka – i najtvrđu stijenu bi malo omekanili“, poručio je Davor.

Bilo je i onih kandidata koji svojim nastupima nisu uspjeli izboriti prolazne glasove, a među njima se našao 29-godišnji Zadranin Marino Marušić kojega je na Supertalent prijavila majka. Svojom izvedbom pjesme 'Ti si mi u krvi' nije uspio proći u idući krug natjecanja, a ista sudbina snašla je i 21-godišnjeg Lovru Stošića koji je demonstrirao brzo brojanje slova u riječima i rečenicama te stand-up komičara i imitatora Ivana Panića.