Ivanka nakon što je poljubila Gabrielu: 'Otišle bi mi dalje, do kraja...zamislite to'

Farmer Josip Tratnjak u showu 'Ljubav je na selu' izbacio je jednu od svojih djevojaka i time ih iznenadio, a Ivanka Milutinović koju je odlučio izbaciti, reagirala je neočekivano.

Najmlađi farmer (20) odlučio je iz realityja izbaciti 43-godišnju Ivanku jer su njemu, kako je objasnio, godine ipak važne.

No, ona je svojom reakcijom sve iznenadila i pred kamerama poljubila Gabrielu, na što je Josip rekao da je ona to namjerno napravila jer ga želi učiniti ljubomornim. Međutim, Ivanka kaže da nije imala nikakve loše namjere prema Josipu.

- Čim sam ušla u show pomislila sam kako bih mogla završiti s djevojkom, baš s nekom zlatnom kokom. Tako je i bilo. Ja sam to učinila zbog sebe i zbog prelaska u neku drugu etapu. To je neki koktel namjere i stvarne želje za ponovnim zbližavanjem sa ženama - objasnila je Ivanka za 24 sata.

Foto: RTL

Smatra da se Josip nije naljutio te da je za njega to "futurizam i egzotika prema kojoj ide vedar i optimističan".

Kako je rekla, Gabriela je bespogovorno prihvatila njezinu inicijativu.

- Otišle bismo mi i dalje, da ne kažem baš, do kraja. Zamislite samo to, djevojke se vraćaju na farmu bez farmera i vode ljubav do ranih jutarnjih sati. Pitam se što je iza toga, što je sljedeće... Rad ili dokolica? Ili jedno i drugo? - zaključila je Ivanka.