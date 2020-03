Janica Kostelić nakon mnogo vremena progovorila o sinu Oskaru

Naša najtrofejnija skijašica Janica Kostelić u posljednje vrijeme živi poprilično samozatajno. Otkako je prije godinu i dva mjeseca postala majka dječaka Oskara, Janica se potpuno povukla iz javnog života i posvetila majčinstvu. Nakon dosta vremena ipak je dala intervju za HRT u povodu uspjeha Filipa Zubčića, a osim o talentiranom skijašu, otkrila je i pojedinosti iz privatnog života.

– Filip Zubčić veliki je radnik i izuzetno je zaigran, što mislim da je super samo je sad malo odrasliji i vjerujem da može tu svoju zaigranu stranu staviti pod kontrolu kad je potrebno. Mislim da treba imati sreće, ako si dovoljno uporan uspjeh je nusproizvod pravilno organiziranog djelovanja – rekla je Janica Kostelić. Mirni Zidarić, koja ju je intervjuirala, otkrila je i kako će njezin sin Oskar ipak još malo pričekati kako bi mu naša uspješna skijašica prenijela svoje znanje na snijegu.

– Mali Oskar još nije bio na skijama. Ima vremena. Neka se dijete zabavlja dječjim radostima koje priliče njegovoj dobi – kazala je Janica. Na pitanje kako je biti majka, tek je kratko sa smiješkom odgovorila: "Super."

Progovorila je i o političkoj sceni za koju je rekla da joj ne nedostaje, a dotakla se i Novaka Đokovića kojem je nedavno ponudila skijaške lekcije nakon što je on u intervjuu izjavio kako bi volio upoznati Kosteliće. – Kad ćemo na skijanje? – napisala je Janica na Twitteru, no odgovor od trofejnog skijaša do sada nije stigao.

– Odgovor nisam dobila. Novak je oduvijek meni bio sportaš i, po onome što se vidi u javnosti, pozitivna i šaljiva osoba, a u drugu ruku vrlo ozbiljan u onome čime se bavi, tako da bih ga voljela upoznati – kazala je Janica.