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LIKARIJA

Nova navijačka himna postala je pravi hit: 'Dovedite mi sto tisuća Hrvata'

Likarija
Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 15:45

Uz Likariju, u pjesmi sudjeluju Klapa Praska iz Podstrane, Klapa Pasika iz Kostanja te brojni navijači iz Podstrane. Tekst pjesme napisao je Luka Bakota, dok glazbu potpisuje Ivan Banović, a obojica su članovi dua Likarija. Pjesma je snimljena u Studio Deva, a za videospot je zaslužan Nikola Franjić – Plonki.

Poznata Napoleonova izjava ‘Dovedite mi sto tisuća Hrvata i osvojit ću čitavi svijet’ poslužila je kao inspiracija glazbenom dvojcu Likarija iz Podstrane koji su uoči Svjetskog prvenstva u nogometu izbacili novu navijačku himnu koja je već postala hit i uskoro se bliži brojci od sto tisuća pregleda na YouTubeu. 

Uz Likariju, u pjesmi sudjeluju Klapa Praska iz Podstrane, Klapa Pasika iz Kostanja te brojni navijači iz Podstrane. Tekst pjesme napisao je Luka Bakota, dok glazbu potpisuje Ivan Banović, a obojica su članovi dua Likarija. Pjesma je snimljena u Studio Deva, a za videospot je zaslužan Nikola Franjić – Plonki.

Posebnu pažnju privlače kadrovi snimljeni u Chicagu, gdje se navijači okupljaju oko poznatog Meštrovićeva kipa „Indijanci“. Jedan od kipova simbolično je omotan hrvatskom trobojnicom, dok se u spotu pojavljuju i druge poznate osobe odjevene u hrvatske kockice.
– U pjesmi slavimo našeg kapetana Luku Modrića, kojemu je ovo vjerojatno posljednje svjetsko prvenstvo – poručili su iz Likarije.
Likarija je glazbeni duo koji čine dva klapska pjevača i zabavljača s bogatim iskustvom na domaćim i stranim pozornicama – od dalmatinskih konoba i terasa do velikih fešti u zemlji i inozemstvu. Nakon godina pjevanja u klapama i zabavljanja publike na gažama diljem Dalmacije, Europe, a i svijeta odlučili su napraviti korak dalje – u autorsko stvaralaštvo.

Njihovo ime Likarija  dolazi od stare dalmatinske riječi za lijek, i upravo to žele biti publici: glazbeni lijek za svakodnevicu, ali i ogledalo vremena u kojem živimo. Spajajući klapsku emociju, duh satire, i zvuk moderne zabavne glazbe, Likarija stvara pjesme koje nasmijavaju, propitkuju i povezuju s publikom. Njihovi tekstovi bave se aktualnim temama – od lokalnih apsurda do univerzalnih problema – uvijek s dozom ironije, humora ali i razumijevanja. Već imaju nekoliko gotovih singlova, a među njima se posebno ističe pjesma “Gužva” – vesela, ali angažirana numera koja kroz humorističnu prizmu prikazuje prometne probleme i (ne)prilike u glavnom gradu Dalmacije Splitu sa okolicom.

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Ključne riječi
showbiz Likarija navijačka himna

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