Glumica (75) iz legendarne serije udaje se peti put: Otkriveni detalji urnebesne prosidbe

Nekadašnja Bondova djevojka i legendarna Dr. Quinn Žena Vrač, glumica Jane Seymour, u 76. godini života potvrdila je zaruke s glazbenikom Johnom Zambettijem. Njihova priča o ljubavi u zrelim godinama kulminirala je prosidbom koja je bila sve samo ne obična, a jedinstveni prsten krije duboku simboliku. Vijest je odjeknula nakon što je glumica potvrdila da je spremna za novo poglavlje. "Netko je odlučio da želi biti sa mnom do kraja života", izjavila je. Njezin zaručnik John Zambetti (78), glazbenik i liječnik, želio je sve učiniti službenim. "Ja sam stara škola, nisam ljubitelj izraza 'partner'", objasnio je. Ipak, prosidba na Valentinovo u njihovom domu u Malibuu pretvorila se u komediju. "Spustio sam se na koljena", prisjetio se Zambetti, "ali kad sam otvorio kutiju, prsten je iskočio i otkotrljao se pod krevet." Kaos je tek slijedio. "Morao sam se zavući pod krevet, a onda nisam mogao izaći. Jane me morala izvlačiti", dodao je kroz smijeh, a glumica je otkrila i pikanteriju: "I nismo nosili odjeću."

Usprkos komičnom zapletu, trenutak je bio ispunjen emocijama, a u središtu svega bio je jedinstveni "Toi et Moi" prsten, što na francuskom znači "Ti i ja". Riječ je o dizajnu koji simbolizira jedinstvo dviju duša, a Zambetti ga je odabrao jer njegova dva dijamanta, po njegovim riječima, savršeno predstavljaju njih dvoje. "Pomislio sam, to smo nas dvoje zajedno, a staze od manjih dijamanata predstavljaju naše prošle živote koji su nas vodili do ovog trenutka", objasnio je. I Seymour je oduševljena, ističući kako prsten predstavlja njih kao ravnopravne partnere povezane sa svojom prošlošću.

FOTO Maja Šuput pozirala u ružičastom bikiniju i pokazala odličnu figuru

Nakon četiri braka, Seymour priznaje da nije očekivala da će ponovno pronaći "istinski predanu, zdravu i predivnu ljubavnu vezu". "Ali blagoslovljena sam što jesam, 70 je novih 50", poručila je. Upoznali su se prije gotovo tri godine posredstvom svoje djece, a glumica tvrdi da su se sreli u savršenom trenutku. "Imali ste život, djecu, unuke, karijere, uspone i padove. Znate što želite", objasnila je. "Smatram da smo oboje sretni što smo se pronašli u vrijeme u koje jesmo, jer ranije to nikada ne bi funkcioniralo." Njihovu romansu obilježavaju i mali rituali; Zambetti joj, naime, svakog mjeseca na dan njihove godišnjice šalje crvene ruže, bez obzira na to gdje se ona u svijetu nalazila.

Vezu su s oduševljenjem prihvatile i njihove obitelji, koje su uspješno spojili u jednu. Zambetti iza sebe ima brak dug 43 godine i dvoje djece, dok Seymour ima četvero svoje djece i dvoje pastorčadi. Glumica je kroz smijeh ispričala kako su njezina djeca odmah zavoljela budućeg očuha. "Rekli su mi: 'Previše nam se sviđa. Mogla bi sve uprskati'." Dodatno ih povezuje i strast prema glazbi. "U mojoj kući nema ničeg osim glazbe. On je kantautor, njegov sin je kantautor, a i moj sin je kantautor", otkrila je Seymour, čiji je zaručnik član benda The Malibooz još od šezdesetih godina.

Prije nego što je pronašla sreću s Johnom Zambettijem, Jane Seymour imala je buran ljubavni život. Svjetsku slavu stekla je 1973. kao Bondova djevojka u filmu "Živi i pusti umrijeti", a iza sebe ima četiri braka: s redateljem Michaelom Attenboroughom, piscem Geoffreyjem Planerom, menadžerom Davidom Flynnom, s kojim ima kćer Katherine i sina Seana, te glumcem Jamesom Keachom, ocem njezinih blizanaca Johna i Kristophera. Upravo ju je razvod od Flynna, koji ju je ostavio u teškoj financijskoj situaciji, potaknuo da prihvati ulogu dr. Michaele Quinn u seriji "Žena vrač", koja joj je obilježila karijeru. Danas, uz Zambettija, kaže da osjeća "samo čistu, bezuvjetnu ljubav i podršku". "On je najljubaznije i najinteligentnije ljudsko biće koje sam ikad upoznala", zaključila je glumica, koja, kako prenose mediji, planira intimno vjenčanje okružena obitelji.

FOTO Tereza Kesovija zapjevala u Dubrovniku: Evo kako je bilo na prvom oproštajnom koncertu

*Dijelom uz AI