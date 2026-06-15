Kawasaki 3P objavio novi singl '3 crte' i najavio veliki open air koncert na Šalati

Kawasaki 3P, kultni zagrebački sastav poznat po energičnim nastupima i mješavini punka, ska i rocka s upečatljivom puhačkom sekcijom ima novi singl - '3 crte', već drugi u ovoj godini.

Nakon sjajnih albuma 'Kawasaki 3P', 'Idu Bugari', 'Goli zbog pasa' i live albuma '25 godina X Teatar &TD' Kawasaki 3P je započeo rad na novim pjesmama i priprema novi album u bogato opremljenom vinilinom izdanju. Pjesma '3 crte' nastajala je kroz cijelu 2025. godinu i svoj finalni oblik dobila je u kasnu jesen 2025. godine u Penthouse Studiju pod snimateljskom palicom i mix majstorom Tonijem Tkalecom, dok je za Stem Mastering zaslužan Filip Motovunski (FM Mastering). Glazbu i tekst pjesme potpisuje Tomfa, a aranžman i produkciju Kawasaki 3P.

Spot za pjesmu napravio je basista benda Mario Borščak koji je inače i sjajan foto i video umjetnik. Nakon godina hitova, rasprodanih koncerata i zasluženog statusa jednog od najeksplozivnijih domaćih live bendova, Kawasaki 3P novim singlom najavljuje veliki koncert pod otvorenim nebom zagrebačke Šalate. Dugo očekivani open air koncert legendi domaćeg ska-punka dogodit će se u petak, 11. 09.

Bit će ovo najveći zagrebački samostalni koncertni nastup od 2017. kada je bend suvereno pokorio Dom sportova pa svi koji su imali sreće biti tamo već znaju što mogu očekivati. Ne sumnjamo da nas čeka pravi spektakl i novi koncertni klimaks benda koji je svoju karijeru gradio ne samo žestokom svirkom od malih klubova do najvećih festivalskih pozornica, već i energičnim, pomaknutim i duhovitim nastupima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

"Mi svake godine pokušavamo odraditi u Zagrebu barem jedan veći koncert, i ove godine nam se ukazala prilika za Šalatu, u petak 11.9., september eleventh! Jako se veselimo tom događaju, to će biti kruna jedne turneje nakon Gospića, Koprivnice, Sinja, Lepoglave, Oroslavlja, Huma na Sutli, i onda Šalata za koju ulaznice možete kupiti na Eventimu! Zageb i Kawasaki se javno vole!", izjavili su iz benda. Prvi ograničeni 'early bird' kontingent je rasprodan, a ulaznice po pretprodajnoj cijeni možete kupiti preko sustava Eventim.