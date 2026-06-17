Ivana Mišerić nazvala najslušaniji jutarnji show u Engleskoj: Ako vatreni pobijede, Englezi će puštati 'Srce vatreno'

Engleski voditelji slušatelje su odmah pozdravili na hrvatskom jeziku uz simpatično "Dobro jutro", a Ivana Mišerić iskoristila je priliku kako bi pohvalila njihov rad. "Drago nam je što smo razgovor započeli u prijateljskom tonu jer znamo da bi večeras stvari mogle postati malo ozbiljnije", našalio se engleski dvojac. Ekipe dviju radijskih emisija sklopile su okladu uoči velikog dvoboja Hrvatske i Engleske. Ako Hrvatska pobijedi, Dave Berry i Matt Dyson dan kasnije će u svom programu pustiti kultnu navijačku pjesmu "Srce vatreno", a u njihov eter uživo će se uključiti ekipa bravo radija i otpjevati je slušateljima. Ako pobjeda ode na englesku stranu, bravo će emitirati legendarnu navijačku himnu "Three Lions", dok će se Dave i Matt uživo javiti u hrvatski eter i otpjevati je domaćoj publici.

Razgovor se potom okrenuo utakmici i kapetanima dviju reprezentacija. Dok će Luka Modrić večeras upisati svoj 199. nastup za Hrvatsku, Harry Kane stići će do 115. nastupa za Englesku i tako se izjednačiti s Davidom Beckhamom.



"Ne možemo vjerovati da Modrić još uvijek igra na ovoj razini. Nevjerojatno je što radi u svojim godinama", začuđeno su rekli.

Na pitanje kakvo raspoloženje vlada među engleskim navijačima, istaknuli su kako vjeruju novom izborniku.

"Optimistični smo. Thomas Tuchel donio je neke odluke koje možda nisu svi očekivali, ali ako poslušate što govore Bellingham i ostali igrači, atmosfera u reprezentaciji je odlična. Moramo vjerovati Tommyju Tuchelu", poručili su.

Nije nedostajalo ni šale pa je Ivana upitala kako Englezi gledaju na činjenicu da njihovu reprezentaciju vodi Nijemac.

"To je veliko pitanje. Nogomet je globalan sport i međunarodna igra... To je diplomatski odgovor. A pravi odgovor? Pa, malo je čudno", nasmijano su dodali.

Za kraj su obje strane iznijele svoje prognoze rezultata.

"Hvala vam što ste nas pozvali u program. Bilo nam je veliko zadovoljstvo. Čujemo se sutra kada Engleska pobijedi 3:0", poručili su engleski voditelji. "Ne baš. Ja kažem 2:1 za Hrvatsku", uzvratila je Ivana Mišerić.



