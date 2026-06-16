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OTVORIO DUŠU

Sin pokojnog Halida Bešlića slomljen za svoj rođendan, neutješan je, a njegove riječi slamaju srce

Sarajevo: Pjeva? Halid Bešli? pomagao je mnogim ljudima
Foto: STR-9998/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 22:00

Njegov rođendan je, kako je napisao, obilježen tugom i osjećajem gubitka.

Dino Bešlić, sin legendarnog bosanskohercegovačkog pjevača Halida Bešlića, na svoj je rođendan na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku u kojoj se prisjetio svojih roditelja, koji su oboje nedavno preminuli. Umjesto uobičajenog slavlja, dan koji bi trebao biti ispunjen radošću za njega je, kako je napisao, obilježen tugom i osjećajem gubitka. Na Instagram pričama objavio je zajedničku fotografiju svojih roditelja, Halida i Sejde, uz dirljivu posvetu koja je snažno odjeknula među njegovim pratiteljima. U iskrenom obraćanju opisao je koliko mu je teško što prvi put rođendan provodi bez njihovih čestitki, poziva i uobičajenih toplih riječi. "Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebao bi biti najsretniji. Danas mi je rođendan i prvi na kojem vas nema da me nazovete i kažete: ‘Sine, sretan rođendan i što da ti kupimo’, iako sam već odavno stari kenjac", napisao je Dino, pritom naglašavajući koliko mu nedostaje njihova svakodnevna prisutnost i obiteljska toplina.

U nastavku objave dodao je kako se od gubitka roditelja njegov život trajno promijenio te da ništa više neće biti isto bez njih. Uputio je i molitvu: “Puno mi nedostajete i ništa više neće biti isto bez vas. Molim dragog Allaha da vam podari lijepi Dženet. Vaš sin Dino.” Podsjetimo, njegov otac, legendarni pjevač Halid Bešlić, preminuo je 7. listopada 2025. godine u 72. godini života u Sarajevu. Njegova supruga Sejda preminula je 1. lipnja ove godine, a oboje su sahranjeni na sarajevskom groblju Bare, gdje su položeni jedno uz drugo.

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Odlazak roditelja u kratkom vremenskom razmaku duboko je pogodio Dinu Bešlića, a njegova objava pokazuje koliko mu je, i u osobnom i u emotivnom smislu, teško nositi se s gubitkom najbližih upravo u trenucima koji inače simboliziraju radost i obiteljsko okupljanje.

Ključne riječi
rođendan sin sejda bešlić Halid Bešlić Dino Bešlić showbiz

Komentara 1

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22:12 16.06.2026.

Nevjerojatno, u tako kratkom razdoblju izgubio oba roditelja. Tužno.

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