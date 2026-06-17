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FOTO Jedna od najpoznatijih navijačica obukla hrvatski dres, javili joj se engleski navijači: 'Hrvatska ima najljepše žene na svijetu'

Foto: Instagram
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 17:47

Njemačko-hrvatska influencerica Magdalena Keškić, koja je status jedne od najpoznatijih navijačica stekla još u Kataru, ponovno je oduševila pratitelje. Uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva objavila je seriju atraktivnih fotografija iz Baške Vode, kombinirajući navijački duh s daškom luksuza

Na sam dan uoči otvaranja Svjetskog prvenstva za Hrvatsku i dugoočekivanog sraza s Engleskom, influencerica i vatrena navijačica Magdalena Keškić oglasila se na Instagramu snažnom porukom podrške. Iz slikovite Baške Vode objavila je seriju fotografija koje su brzo privukle pozornost njezinih stotina tisuća pratitelja. Snimljene pred zalazak sunca, fotografije prikazuju Magdalenu kako pozira na cesti s pogledom na more. Na sebi nosi prepoznatljivi hrvatski dres s crveno-bijelim kvadratićima, koji je za ovu prigodu odvažno stilizirala kao "crop top", uparivši ga s pripijenim bijelim hlačama. Uz kratku, ali moćnu poruku "Idemo u nove pobjede!" te nezaobilazni hashtag #srcevatreno, jasno je dala do znanja da s nestrpljenjem iščekuje nove uspjehe vatrenih.

Ovo nije prvi put da Keškić, inače model rođen u Njemačkoj s hrvatskim korijenima, javno iskazuje podršku reprezentaciji. Veliku je medijsku pažnju privukla i tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., kada su je mediji prozvali jednom od najatraktivnijih navijačica prvenstva. Čini se kako je odlučila nastaviti tradiciju i pružiti podršku momčadi i na natjecanju koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Reakcije na objavu stigle su doslovno iz cijelog svijeta, potvrđujući njezin status influencerice s međunarodnim dosegom. Uz komplimente na račun izgleda poput "Predivna" i "Apsolutno zapanjujuća", pratitelji su u komentarima iskazivali divljenje prema njezinu patriotizmu. "Idemo Hrvatska! Apsolutno savršena, predivna!", napisao je jedan korisnik, dok su drugi ostavljali srca i zastave. Posebno se istaknuo komentar jednog navijača iz Engleske, koji je, unatoč rivalstvu, uputio lijepe riječi: "Hrvatska ima najljepše žene na svijetu, uključujući i tebe, ali ja sam Englez i Engleska je moj dom, pa moram navijati za svoja tri lava. Jedini put kad navijam protiv Hrvatske je kad igra protiv Engleske. Sretno tebi i Hrvatskoj". 

Ivana Knoll uoči Svjetskog prvenstva

Ključne riječi
SP Vatreni Magdalena Keškić showbiz

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