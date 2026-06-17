Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WOW!

VIDEO Evo s kojom vatrenom kolegicom je Maja Šuput objavila duet! Reakcije se nižu

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 09:08

Singl i prateći spot službeno su objavljeni te su odmah postali dostupni publici, izazvavši velik interes i brojne reakcije.

Glazbenica Maja Šuput posljednjih je dana držala javnost u neizvjesnosti oko identiteta suradnice na svom novom ljetnom duetu “Nedovoljno lijep”, a sada je konačno otkriveno i tko stoji iza pjesme. Singl i prateći spot službeno su objavljeni te su odmah postali dostupni publici, izazvavši velik interes i brojne reakcije. Kako je otkriveno, Maja je duet snimila s kolegicom Natalie Balmix, a ranije je i sama najavila kako joj je za ovu pjesmu bila potrebna “još jedna ženska snaga”, čime je dodatno potaknula znatiželju fanova. U novom projektu obje glazbenice pojavljuju se u izrazito stiliziranom i modernom izdanju, Maja posebno privlači pažnju svojim gotovo bezvremenskim izgledom, dok produkcija i estetika spota prate snažan, glamurozan vizualni identitet.

Iako je sam naslov pjesme posljednjih dana izazvao brojne komentare i nagađanja, "Nedovoljno lijep" prije svega je zabavna i duhovita glazbena priča koja kroz moderan pop izričaj donosi poruku samouvjerenih žena koje znaju što žele i ne pristaju na manje od onoga što smatraju da zaslužuju. Glazbu i tekst potpisuju Ninčević i Rajnović, autorski dvojac brojnih uspješnica, dok je za aranžman zaslužan uspješan regionalni kompozitor i producent Darko Dimitrov, čiji je prepoznatljiv zvuk pjesmi dao dodatnu svježinu i međunarodni karakter. Posebnu pažnju privlači i atraktivan videospot snimljen u luksuznoj vili u Primoštenu. Spoj mediteranskog ambijenta, vrhunskog stylinga, glamura i moderne produkcije savršeno prati energiju pjesme te dodatno naglašava karizmu dviju pjevačica. Za režiju spota zaslužan je Darko Drinovac, koji je kroz dinamične kadrove i modernu estetiku stvorio vizual koji odiše ljetom, luksuzom, zabavom i dobrom energijom. Suradnja Maje Šuput i Natalie Balmix spaja dvije energije i dva karaktera, a rezultat je pjesma koja ima sve što publika od velikog ljetnog hita očekuje – upečatljiv refren, plesni ritam, atraktivan videospot i dozu provokacije o kojoj će se još dugo pričati. Jedno je sigurno – nakon prvog slušanja "Nedovoljno lijep" teško izlazi iz glave, a već sada pjesmu proglašavaju jednim od najvećih domaćih hitova ovog ljeta. 

Podsjetimo, Šuput je nekoliko dana ranije na Instagramu objavila kratki, ali vizualno vrlo upečatljiv teaser nove pjesme. U dinamičnim kadrovima izmjenjuju se prizori luksuza i visoke mode, od srebrnih Balenciaga čizama, preko ekstremno dugih i upečatljivih noktiju, pa sve do glamuroznih modnih kombinacija. Cijeli video sniman je u modernoj vili s bazenom, a vizualna estetika naglašava odvažnost, samopouzdanje i snažan scenski identitet. Na samom kraju teasera otkriven je i naslov pjesme, dok je Majina objava “Jeste li spremni za HIT ljeta?????” dodatno podigla očekivanja publike. Posebnu pažnju privukao je i tajming objave. Maja je, naime, nedavno boravila u Skoplju gdje je finalizirala pjesmu, i to neposredno nakon što je u javnost dospjela vijest o prekidu s Šimom Elezom. Zbog toga je dio publike naslov “Nedovoljno lijep” počeo tumačiti i kroz osobnu prizmu, kao moguću poruku bivšem partneru.

FOTO Emotivni zagrljaji Jelene Perčin i Ante Gele iz daleke Amerike! Došla je bodriti svog partnera na nastupu s Tajči
1/30

Takva su se nagađanja brzo prelila i u komentare ispod objave. “Je li ovo poruka Šimi?”, pitala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: “Šime, poručuje ti Maja”. Bilo je i onih koji su otišli korak dalje, pa su komentirali: “Ima i pravo. Nedovoljno je lijep da bi ga ona financirala i omogućila mu lagodan život i medijsku pažnju.” Iako službene potvrde o takvim interpretacijama nema, jasno je da je pjesma već izazvala snažan odjek i brojne reakcije javnosti.

Izjava Stankovićeva gosta izazvala je burne reakcije: 'Nemam riječi, kakvi su ovo fakulteti'
1/16

Ključne riječi
Nedovoljno lijep Natalie Balmix pjesma spot Maja Šuput showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar USA
USA
10:13 17.06.2026.

Ispricavam se sam sebi sto komentiram ove trivijalnosti ali ako je Jadranka iskakala iz pastete ova iskace iz tvornice Argete. U cemu se ogleda novinarsko razmisljanje da jenona dovoljno vrijedna da se bombardira Hrvatski narod s njenim ispraznim zivotom. Stara baba voda po svijetu mladog decka kao zenski sugar daddy. Ona zbigecana kao za modnu reviju, on jeftino obucen i sve ih prati fotografkinja pa ispada da se strasno dobro zabavljaju, a on ha, ha posebno uziva. Da ne kazem da se toliko izplastificirala da ne slici sama sebi vec nesto mladjoj Donatelli Versace s tendencijom da joj s elice raspadne kao njoj.

Avatar tarana
tarana
10:06 17.06.2026.

Internet gori.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!