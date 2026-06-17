VIDEO Evo s kojom vatrenom kolegicom je Maja Šuput objavila duet! Reakcije se nižu

Glazbenica Maja Šuput posljednjih je dana držala javnost u neizvjesnosti oko identiteta suradnice na svom novom ljetnom duetu “Nedovoljno lijep”, a sada je konačno otkriveno i tko stoji iza pjesme. Singl i prateći spot službeno su objavljeni te su odmah postali dostupni publici, izazvavši velik interes i brojne reakcije. Kako je otkriveno, Maja je duet snimila s kolegicom Natalie Balmix, a ranije je i sama najavila kako joj je za ovu pjesmu bila potrebna “još jedna ženska snaga”, čime je dodatno potaknula znatiželju fanova. U novom projektu obje glazbenice pojavljuju se u izrazito stiliziranom i modernom izdanju, Maja posebno privlači pažnju svojim gotovo bezvremenskim izgledom, dok produkcija i estetika spota prate snažan, glamurozan vizualni identitet.

Iako je sam naslov pjesme posljednjih dana izazvao brojne komentare i nagađanja, "Nedovoljno lijep" prije svega je zabavna i duhovita glazbena priča koja kroz moderan pop izričaj donosi poruku samouvjerenih žena koje znaju što žele i ne pristaju na manje od onoga što smatraju da zaslužuju. Glazbu i tekst potpisuju Ninčević i Rajnović, autorski dvojac brojnih uspješnica, dok je za aranžman zaslužan uspješan regionalni kompozitor i producent Darko Dimitrov, čiji je prepoznatljiv zvuk pjesmi dao dodatnu svježinu i međunarodni karakter. Posebnu pažnju privlači i atraktivan videospot snimljen u luksuznoj vili u Primoštenu. Spoj mediteranskog ambijenta, vrhunskog stylinga, glamura i moderne produkcije savršeno prati energiju pjesme te dodatno naglašava karizmu dviju pjevačica. Za režiju spota zaslužan je Darko Drinovac, koji je kroz dinamične kadrove i modernu estetiku stvorio vizual koji odiše ljetom, luksuzom, zabavom i dobrom energijom. Suradnja Maje Šuput i Natalie Balmix spaja dvije energije i dva karaktera, a rezultat je pjesma koja ima sve što publika od velikog ljetnog hita očekuje – upečatljiv refren, plesni ritam, atraktivan videospot i dozu provokacije o kojoj će se još dugo pričati. Jedno je sigurno – nakon prvog slušanja "Nedovoljno lijep" teško izlazi iz glave, a već sada pjesmu proglašavaju jednim od najvećih domaćih hitova ovog ljeta.

Podsjetimo, Šuput je nekoliko dana ranije na Instagramu objavila kratki, ali vizualno vrlo upečatljiv teaser nove pjesme. U dinamičnim kadrovima izmjenjuju se prizori luksuza i visoke mode, od srebrnih Balenciaga čizama, preko ekstremno dugih i upečatljivih noktiju, pa sve do glamuroznih modnih kombinacija. Cijeli video sniman je u modernoj vili s bazenom, a vizualna estetika naglašava odvažnost, samopouzdanje i snažan scenski identitet. Na samom kraju teasera otkriven je i naslov pjesme, dok je Majina objava “Jeste li spremni za HIT ljeta?????” dodatno podigla očekivanja publike. Posebnu pažnju privukao je i tajming objave. Maja je, naime, nedavno boravila u Skoplju gdje je finalizirala pjesmu, i to neposredno nakon što je u javnost dospjela vijest o prekidu s Šimom Elezom. Zbog toga je dio publike naslov “Nedovoljno lijep” počeo tumačiti i kroz osobnu prizmu, kao moguću poruku bivšem partneru.

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Takva su se nagađanja brzo prelila i u komentare ispod objave. “Je li ovo poruka Šimi?”, pitala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: “Šime, poručuje ti Maja”. Bilo je i onih koji su otišli korak dalje, pa su komentirali: “Ima i pravo. Nedovoljno je lijep da bi ga ona financirala i omogućila mu lagodan život i medijsku pažnju.” Iako službene potvrde o takvim interpretacijama nema, jasno je da je pjesma već izazvala snažan odjek i brojne reakcije javnosti.