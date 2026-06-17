Emotivna Maja Lena Lopatny otkrila lijepe vijesti, čestitke pristižu sa svih strana

Kći poznate hrvatske glumice Mije Begović te bivšeg vaterpolista i poduzetnika Ronalda Lopatnyja, Maja Lena Lopatny, podijelila je radosnu obiteljsku vijest koja je tijekom utorka izazvala niz čestitki i lijepih reakcija njezinih pratitelja. Naime, PR stručnjakinja otkrila je da njezina kćerkica Mabel slavi drugi rođendan, a tim je povodom na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku ispunjenu toplinom i zahvalnošću. “Tvoje ‘mama Maja i tata Karlo’, tvoje male velike priče, tvoje avanture, tvoji zagrljaji i tvoj osmijeh najveća su radost svakog našeg dana. Gledati te kako rasteš, istražuješ i osvajaš svijet naš je najveći životni blagoslov. Srce nam je puno pri svakom tvom novom koraku, zagrljaju i malom otkriću kojim nas svakodnevno iznova oduševljavaš. Uvijek ostani tako svoja – posebna, razigrana i beskrajno voljena. Iako nas je rođendan dočekao uz malo temperature, uspjeli smo ga ipak malo proslaviti – uz najdražu ekipu tvojih malih prijatelja”, napisala je u prvom dijelu objave.

U nastavku se dodatno emotivno obratila svojoj kćeri: “Hvala ti što svaki dan ispunjavaš naš život neopisivom srećom i ljubavlju kakvu je nemoguće opisati riječima. Ti si naše najveće životno čudo, naš ponos i naša najveća radost. Volimo te beskrajno, Mabel”, poručila je uz niz fotografija na kojima pozira s kćerkicom.

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Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a ispod fotografija nizale su se čestitke prijatelja, kolega i pratitelja obitelji. “Sretan rođendan maloj princezi”, “Sretan rođendan ljepotici”, “Sretan rođendan i divnim mami i tati također”, “Sretan rođendan maloj slatkici”, “Ljepotice”, samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati. Podsjetimo, Maja Lena Lopatny je kćerkicu rodila u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a ranije je isticala kako joj veliku podršku i oslonac pruža životni partner Karlo Šeparović, s kojim je i dobila djevojčicu. Inače, Maja Lena posljednjih godina gradi karijeru u turizmu, a javnosti je poznata i po angažmanu kao televizijska voditeljica i PR menadžerica.