Srpska influencerica na udaru kritika nakon što su njenom mužu zabili 7 golova na Svjetskom prvenstvu

Jedna od najpoznatijih srpskih influencerica, Zorana Jovanović, mnogima poznatija samo kao Zorannah, oglasila se nakon utakmice Svjetskog prvenstva između Njemačke i Curaçaa, koja je završila uvjerljivom pobjedom Njemačke 7:1, a na kojoj je nastupio njezin suprug, vratar Eloy Room. Iako je reprezentacija Curaçaa, jedne od najmanjih nacija koje su se ikada plasirale na Svjetsko prvenstvo, doživjela težak poraz, dio javnosti istaknuo je ponos zbog samog plasmana na veliko natjecanje te povijesnog pogotka protiv jedne od nogometnih velesila. Zorannah je javno podržala supruga i njegovu reprezentaciju, a potom se osvrnula i na negativne komentare koji su uslijedili nakon utakmice.

U opsežnoj objavi na Instagramu napisala je: "Kakva je privilegija bila podijeliti ovaj trenutak s mojom najdražom osobom. Količina ponosnih suza radosnica koje sam prolila tijekom ove utakmice teško je objasniti. Navijači Blue Wavea - bili ste nevjerojatni. Ukrali ste svima srca. A ako još uvijek ne razumijete, pogledajte posljednju sliku. Jedanaest igrača stajalo je tamo s toliko ponosa, boreći se do posljednje sekunde. Najmanja nacija koja se ikada kvalificirala. Dvaput su ušli u povijesne knjige. Postigli su taj gol u svojoj prvoj utakmici na velikoj pozornici. Natjerali djecu da povjeruju da je samo nebo granica. A ti, dušo? Uvijek ću se diviti tvom mentalitetu. Moj najveći blagoslov. Jučer je pobijedilo 160.000 ljudi. Ne utakmicu, već sve ostalo. Iskustvo koje se ne može kupiti"

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Uz emotivnu poruku, objavila je i niz fotografija sa stadiona te zajedničke trenutke sa suprugom. Na kraju galerije dodatno se osvrnula na kritike upućene reprezentaciji Curaçaa: "Svima koji su odvojili vrijeme kako bi gledali našu utakmicu i poslali pozitivne vibracije - hvala vam. Ta podrška znači puno. Za ovu drugu polovicu - idite se obrazovati. Reprezentacija Curaçaoa nije postojala do 2011. godine. Njihova ukupna neto vrijednost je 27 milijuna. Njemačka je vrijedna vrtoglavih 997 milijuna. Njemačka je osvojila Svjetski kup, Njemačka je tamo svaki put, ima iskustvo koje ima možda 5 posto zemalja. Nitko nije pomislio da će biti tamo. To je bio nemogući san koji su ovi dečki ostvarili. Za njihov otok i za sebe. Jesmo li primili sedam golova? Jesmo. Također smo zabili protiv je**ne Njemačke. Curaçao je odigrao jednu prijateljsku utakmicu protiv europskog tima u ovih 15 godina. To je to. Za njih je ovo iskustvo koje im je potrebno za napredak i učenje. Gubiti također znači učiti. Moj suprug nije Superman. Ne igra individualni sport. On je jedan od jedanaest. Također, pokušajte stajati na golu protiv startne postave od pola milijarde dolara i vidjet ćemo kako ćete se snaći. Prokleti Brazil je izgubio 7:1 od njih prije nekoliko prvenstava. Ne možete mi uništiti dan jer sam se educirala kada je u pitanju ovaj tim, otok i što ovo znači i koja je poanta"

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U nastavku objave obratila se i svom suprugu: "Mom suprugu - toliko sam ponosna na tebe. Znam da su svi. I imaš puno toga na što možeš biti ponosan. Bez greške i nekoliko obrana. Dao si sve od sebe u ovoj ludoj situaciji i znam koliko je ludo bilo. I živio si svoj dječački san danas. Dan koji nikada nećeš zaboraviti" No ipak, i njoj su pratitelji pisali negativne komentare kao što su: "Sjajno su počeli, vidi se da im donosiš sreću", "Zahvali se mužu, molim te. Došlo je iz 1-1 na 7+", samo su neki od komentara. Podsjetimo, Zorana Jovanović i Eloy Room svoju su vezu potvrdili u lipnju 2023. godine, a zaručili su se prošle godine. Room iz prethodne veze ima kćerkicu Lalu.