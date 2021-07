Ivana Mišerić: 'Komentirao je moje grudi, kako sam nerazvijena i što se uopće slikam kad nemam s**u'

Voditeljica na Otvorenom radiju Ivana Mišerić u podcastu Skip Or Beep otkrila je Tatjani Jurić da i nakon prekida zaruka čuva zaručnički prsten koji, sad već godinama, drži u automobilu. Na pitanje što je najgore napravila nakon prekida, rekla je da je bilo svega, a kao 'najgoru' osobu s kojom je radila intervju navela je Dubravka Ivaniša Rippera, frontmena benda Pips, Chips & Videoclips.

'Bila si zaručena. Gdje je prsten?', bilo je pitanje na koje je Ivana spremno odgovorila: 'Nisam ga vratila, prsten je u autu jer sam ga frendici pokazivala, htjela ga je vidjeti. Mislim da se u autu vozi već dvije, tri godine.'

'Skipala' je na početku konkretan odgovor na pitanje o najgoroj stvari koju je napravila nakon prekida. 'Neću ti to odgovoriti, bilo je svega', rekla je, ali i kasnije otkrila: 'Nisam nikad kosu rezala, nisam se farbala, to su neke benigne stvari. Ali, ove neke možda malo žešće, to sam možda čak i napravila. Za sebe mislim da sam intenzivna osoba. Kad volim, volim jako, kad sam ljuta, ljuta sam jako. Doduše, brzo me pusti, ali u tom afektu i toj nekoj nepravdi i boli…'

Tatjanu je zanimalo kakav bi to bio pravedan kraj. 'Da je, možda, surovo iskren, da ti netko otvoreno kaže što je. Imam osjećaj da nitko nije iskren i ne kaže baš zašto je sada kraj. Uvijek su to neki razlozi – joj, mi nismo kompatibilni, ja želim nešto drugo, ti si jako dobra osoba… To i muškarci i žene slušaju, mislim da je to totalna laž. Na kraju samo padne privlačnost, padne ta strast, podloga je vjerojatno neka nekompatibilnost, ali, jednostavno, da ima privlačnosti sve bi opstalo', rekla je Ivana Mišerić.

Otkrila je tko je 'najgora' javna osoba s kojom je radila intervju. 'Ripper iz Pipsa. Užasno težak sugovornik, toliko izazovan, na momente mučan intervju. To je bilo relativno nedavno, možda prije godinu dana. Imala sam osjećaj kao da sam osobno napadnuta s njegove strane u nekim trenucima i onda je borba trajala, nisam se dala… Baš mi je to bilo uf', ispričala je Ivana i dodala da taj dio nisu 'pustili van' na televiziji nego su ponovno snimali.

Osvrnula se i na kritike na svoj račun. Ne opterećuje se, kaže, već dugo s tim, ali nekad ipak reagira. 'Znalo mi se dogoditi. Prije dvije godine netko je komentirao moje grudi, kako sam nerazvijena i kako nemam što pokazati, i što se uopće slikam kad nemam s**u. Onda sam ja išla komentirati, ajde pustite me na miru. Da napravim umjetne ne bi bilo dobro jer sam plastična, a ako ih nemam… Nikad nije dobro.'

Odgovorila je i sugerira li prijateljici Nives Celzijus da smanji dekolte i otkrila s kojim bi poznatim muškarcem provela 10 dana samoizolacije…

